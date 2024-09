Barcelona nega relatos de saída de Deco após problemas na janela de transferências

O Barcelona reagiu às reportagens da mídia espanhola sugerindo que o diretor esportivo Deco estaria considerando deixar o clube após uma difícil janela de transferências de verão.

O Barça contratou Dani Olmo e Pau Víctor neste verão, mas foi impedido de contratar um ponta esquerda, um volante e um zagueiro devido às constantes dificuldades financeiras.

O jornal esportivo espanhol Diario Sport informou no domingo que esses problemas levaram Deco, que assumiu o cargo apenas no ano passado, a considerar deixar o clube.

“Desmentimos categoricamente as notícias publicadas no dia 1º de setembro no Diario Sport, que colocam em dúvida a continuidade do nosso diretor esportivo”, disse o Barça em um comunicado.

“Em resposta ao artigo intitulado ‘Deco, decepcionado, meditando sobre seu futuro’, o clube gostaria de declarar que não poderia estar mais feliz com o trabalho que Deco está fazendo e refutar este artigo que apareceu no final da janela de transferências.”

Deco também se referiu à declaração do clube quando contatado pela ESPN para comentar.

O ex-jogador da seleção portuguesa deixou seu trabalho como agente no ano passado para se tornar diretor esportivo do Barça, trabalhando primeiro ao lado de Mateu Alemany e depois por conta própria quando Alemany deixou o clube em setembro passado.

No entanto, seus esforços foram prejudicados pela difícil situação financeira do clube.

Embora o Barça continue acima do seu limite anual de gastos — todos os clubes na Espanha estão sujeitos a um teto que é determinado aproximadamente pela diferença entre a receita de um time menos as despesas não esportivas e o pagamento de dívidas — eles só podem gastar uma porcentagem do que economizam em salários, aumentam em taxas de transferência ou trazem por meio de novas fontes de receita.

Antes do verão, a LaLiga revelou que o limite do Barça era de pouco mais de € 200 milhões (US$ 221 milhões), com fontes dizendo à ESPN que De Blaugrana os custos do esquadrão giraram em torno de € 400 milhões.

Apesar disso, eles ainda conseguiram contratar Olmo do RB Leipzig por € 55 milhões, embora restrições financeiras o tenham feito perder os dois primeiros jogos da temporada enquanto a espera para processar seu registro se arrastava.

O Barça finalmente registrou Olmo na semana passada, aproveitando uma regra que permite ao clube exceder seu limite no caso de um jogador ser afastado por lesão a longo prazo — neste caso, Andreas Christensen.

O jovem atacante Pau Victor também chegou do Girona neste verão por € 2,5 milhões, mas fontes disseram à ESPN que o Barça gostaria de trazer mais jogadores.

Eles consideraram uma transferência para Federico Chiesa, que acabou se transferindo para o Liverpool, e perderam Stefan Bajcetic, do Liverpool, após fazerem uma oferta tardia para contratar o meio-campista espanhol quando Marc Bernal rompeu o ligamento cruzado anterior.

João Cancelo foi outro alvo que foi para outro lugar, com a contratação do lateral pelo clube saudita Pro League Al Hilal, enquanto o zagueiro do Bayer Leverkusen Jonathan Tah também foi cogitado.

O presidente do Barça, Joan Laporta, deve falar em entrevista coletiva na terça-feira para discutir as atividades do clube na janela de transferências.