Barcelona pode contratar goleiro em meio à lesão de Marc-André ter Stegen – fontes

A diretoria do Barcelona realizará conversas de emergência esta semana para discutir se deve contratar um goleiro agente livre para substituir o lesionado Marc-André ter Stegen, disseram fontes à ESPN.

Ter Stegen, de 32 anos, passou por uma cirurgia bem-sucedida na segunda-feira, disse o Barça, após romper completamente o tendão patelar do joelho direito na vitória de domingo por 5 a 1 sobre o Villarreal pela LaLiga.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Fontes disseram à ESPN que o goleiro alemão ficará afastado por meses e dificilmente jogará novamente nesta temporada.

Iñaki Peña entrou no gol no Villarreal. Ele fez 12 aparições na LaLiga na temporada passada, enquanto Ter Stegen estava fora com um problema nas costas.

No entanto, fontes disseram à ESPN que o técnico do Barça, Hansi Flick, o diretor esportivo Deco e outros altos funcionários do clube se reunirão para analisar como proceder sem Ter Stegen.

As opções são continuar com Peña, contratar um goleiro que esteja sem clube para competir com o jogador formado na base ou esperar até a janela de transferências de janeiro abrir para reavaliar a situação.

Os regulamentos da LaLiga permitiriam que o Barça contratasse um agente livre fora da janela de transferências após a lesão de longa duração sofrida por Ter Stegen.

O clube catalão continua acima do limite de gastos anuais imposto pela liga — embora tenha subido para mais de € 400 milhões (US$ 444 milhões) — mas teria permissão para investir até 80% do salário de Ter Stegen em um substituto.

É uma regra que o Barça já utilizou nesta temporada para inscrever Iñigo Martínez, Dani Olmo e Pau Víctor na LaLiga devido às lesões de Ronald Araújo e Andreas Christensen.

O goleiro do Barcelona Marc-André ter Stegen pode ficar fora do resto da temporada, disseram fontes à ESPN. David Ramos/Getty Images

Keylor Navas, Loris Karius e o ex-jogador do Barça Jordi Masip estão entre os goleiros atualmente sem clube que poderiam contratar imediatamente.

Enquanto isso, Peña continuará como número 1 antes da visita do Getafe na quarta-feira, enquanto o Barça busca a sétima vitória em sete jogos no início da nova temporada na LaLiga.

Peña, de 25 anos, está no clube desde 2012 e impressionou emprestado ao Galatasaray, da Turquia, em 2022, garantindo uma vaga no time principal como reserva de Ter Stegen na temporada seguinte.

O terceiro goleiro do Barça é Ander Astralaga, de 20 anos, enquanto o internacional norte-americano Diego Kochen também tem se envolvido regularmente em treinos e escalações do time principal.

Kochen, de 18 anos, está afastado devido a uma lesão e não deve retornar antes da pausa internacional de outubro.