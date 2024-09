Barriga nua do bebê de Margot Robbie em Bradley Cooper, encontro duplo de Gigi Hadid

O amor está no ar, com Margot Robbie e marido Tom Ackerley juntando-se a outros A-listers Bradley Cooper dar Gigi Hadid para um encontro noturno chique na Itália.

Margot e Tom certamente estavam em boa companhia… quando desembarcaram do iate ao lado de Bradley e Gigi, que se juntaram a eles para jantar no local local Lo Scoglio – conhecido por suas vistas panorâmicas.

Margot estava praticamente nas nuvens durante o passeio, compartilhando um beijo doce com o marido e conversando com Gigi e outras pessoas da festa.

A barriga da atriz tem sido seu acessório favorito ultimamente, colocando-a regularmente na frente e no centro de uma série de looks estilosos.

Na verdade, no início de sua fuga para a Itália, Margot chegou à ilha com Tom… onde ela usava uma blusa branca mal abotoada e que dava a todos uma visão clara de sua barriga.

Quanto a Gigi e Bradley … eles certamente se tornaram um casal mais público desde que se uniram no outono passado. A dupla não teve vergonha de exibir seu amor durante as férias com a filha de 7 anos do ator Léa De Seine.