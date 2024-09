Basquete fantasia: as cinco estrelas de Steve Alexander para repassar nos draft

Há muitos motivos pelos quais evitamos certos jogadores no basquete fantasia. Pode ser algo simples como não gostar do time em que joga, confiar em questões, no percentual de arremessos. Embora eu seja culpado de tudo isso, a principal razão pela qual evito os jogadores é que simplesmente não confio neles.

Estar propenso a lesões ou ter um histórico diversificado de lesões geralmente não me agrada e se você joga em ligas frente a frente, é difícil vencer se seus jogadores estiverem perdendo jogos – especialmente os jogadores com quem você enfrentou no início escolhas de draft.

Mantendo isso em mente, aqui estão cinco caras de renome que provavelmente não estou escalando nesta temporada, começando com um dos mais notórios perdedores de jogo dos últimos 20 anos.

Joel Embiid, C, Filadélfia 76ers

Assistir Embiid subindo e descendo a quadra pela equipe dos EUA nas Olimpíadas, com exceção do único jogo em que ele jogou bem, foi doloroso. Seu histórico de lesões é extenso e diversificado, Paul George está agora na Filadélfia e vai precisar muito da bola nas mãos, e Tyrese Maxey ainda tem outro nível que pode subir.

Os Sixers precisam de um Embiid saudável para passar dos playoffs e provavelmente podemos adicionar o “gerenciamento de carga” como outra preocupação para a próxima temporada. Com Maxey no comando, os Sixers precisam sair e correr e não acho que Embiid será capaz de acompanhar. Sim, estou plenamente ciente de que ele apresenta números fantasiosos desagradáveis ​​quando está na quadra, mas simplesmente não posso confiar nele.

Apesar do risco inerente, ele será escolhido na primeira ou segunda rodada de cada draft do país. Há muitas bandeiras vermelhas voando sobre a cabeça de Embiid para eu colocá-lo em um time de fantasia nesta temporada.

Jimmy Butler, SG/SF/PF, Miami Heat

Nunca fui um cara do Jimmy Buckets e o fato é que “Playoff Jimmy” não vai ajudar seu time de fantasia depois que a temporada terminar. O Heat não gostou exatamente do “Playoff Jimmy” na temporada passada, pois foi derrotado pelo Celtics por 4-1. Pat Riley não está entusiasmado, Erik Spoelstra provavelmente também não e podemos esperar que esse cara perca cerca de um jogo a cada 10 dias.

Ele não joga pelo menos 70 jogos desde 2016-17 e o risco de convocá-lo parece muito mais arriscado do que conseguir 55 jogos de 20 pontos, cinco rebotes, cinco assistências e menos de 3 pontos por jogo. Não entendo e não o quero em nenhum dos meus times.

Acho que algumas pessoas vão recrutar Butler pensando que ele pode querer provar que pode sobreviver a uma temporada inteira este ano, mas a história simplesmente não apoia isso. E, honestamente, a linha de estatísticas não é tão impressionante. E se Jaime Jaquez Jr., Nikola Jovic e Tyler Herro intensificarem seus jogos nesta temporada, Butler poderá ser extremamente decepcionante.

Kawhi Leonard, SF/PF, Los Angeles Clippers

As coisas estavam indo muito bem para Leonard e seus dirigentes na temporada passada. Ele não estava perdendo jogos, estava jogando em um nível incrivelmente alto e levando times aos playoffs de fantasia aos poucos. Mas então, quando os playoffs de fantasia estavam prestes a começar, Leonard sofreu uma lesão no joelho direito sobre a qual não tínhamos muitas informações e os sonhos de fantasia foram destruídos.

Em seguida, ele foi afastado da equipe dos EUA, apesar de supostamente estar saudável e participando, sendo substituído por Derrick White, do Boston. Então, toda a promessa que a temporada passada nos reservava foi jogada pela janela, ainda não sabemos se ele está realmente saudável ou não, e agora ele jogou 68, 52, 0, 52, 57, 60 e 9 jogos em cada de suas últimas sete campanhas.

Claro, perder Paul George como companheiro de equipe pode ajudar Leonard a chegar a um nível totalmente novo, mas a maioria de nós que já fomos queimados por ele antes não quer participar do tipo de montanha-russa que provavelmente está por vir. Faça um favor a si mesmo e deixe outra pessoa redigi-lo.

Jayson Tatum, SF/PF, Boston Celtics

Liderado por sua pontuação e rebotes, Jayson Tatum é mais adequado para ligas de pontos do que roto e ligas de categoria. Brett Davis-USA TODAY Sports

Os números de Tatum realmente não apoiam levá-lo no final da primeira rodada, onde é disputado todos os anos no fantasia. Assim como vimos com Mikal Bridges na temporada passada, alguns caras simplesmente não foram feitos para serem o cão alfa em seus times da NBA. E também não acho que Tatum deva ser o alfa do seu time de fantasia.

Ele faz muito mais sentido para mim como escolha de terceira rodada, com base nos números. Não me interpretem mal; Tatum é um grande jogador, mas seus números projetados de 27,5 pontos, 8,2 rebotes, 4,8 assistências, 1,0 roubos de bola, 0,6 bloqueios e 3,1 arremessos de 3 pontos simplesmente não são suficientes quando falamos de uma escolha potencial no primeiro turno.

Domantas Sabonis, PF/C, Sacramento Kings

Sabonis é uma ameaça triplo-duplo ambulante toda vez que entra na quadra. No entanto, gosto que meus grandes jogadores – especialmente aqueles que pego no início dos meus drafts – bloqueiem os arremessos, roubem a bola e talvez até acertem alguns arremessos de 3 pontos. Embora Sabonis marque as caixas em pontos, rebotes e assistências, ele acertou apenas 70,4% da linha na última temporada e adicionou uma pequena quantidade de roubos de bola (0,9), bloqueios (0,6) e 3 pontos (0,4) à sua linha de estatísticas.

Na minha opinião, suas escolhas no início da rodada precisam acumular roubos de bola, bloqueios e arremessos de 3 pontos, e quando você adiciona o nebuloso arremesso de lance livre, eu simplesmente não consigo mais fazer isso. E então, quando você adiciona a chegada de DeMar DeRozan aos Kings, as coisas começam a ficar realmente perigosas.

Se você concorda em recrutar um grande homem cedo que não vai pelo menos lhe causar bloqueios, muito menos roubos e triplos, vá em frente. Mas é muito difícil vencer uma liga fantasia se Sabonis for uma de suas principais escolhas. E recrutar Tatum na primeira rodada e segui-lo com Sabonis na segunda rodada é uma receita para um verdadeiro desastre de fantasia.