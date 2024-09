Basquete fantasia: H2H aponta níveis de draft por posição

A distribuição de talentos nos draft do basquete fantasia raramente é uniforme entre as posições. Este ano não é exceção, com o topo do draft dominado por armadores e grandes homens. Fora um punhado de swingmen de elite com notas iniciais, a maior parte do talento na ala pode ser encontrada na segunda metade dos draft.

Esta é uma informação fundamental, porque pode ajudar a orientar as decisões que os gestores irão e devem tomar ao construir os seus plantéis. E é por isso que a abordagem baseada em níveis deste artigo é útil.

Uma maneira de utilizar a informação pode ser valorizar os atacantes pequenos nas primeiras rodadas, sabendo que se trata de mercadorias limitadas. No primeiro draft simulado do ano do basquete fantasia da ESPN, havia apenas cinco jogadores elegíveis como atacantes escolhidos nas três primeiras rodadas. Compare isso com 16 jogadores elegíveis como armador nessa mesma faixa, e fica claro que é muito mais fácil conseguir um produtor de elite em sua posição de armador do que como atacante pequeno.

Outra abordagem poderia ser examinar mais de perto o valor dos jogadores disponíveis na segunda metade do draft. Nos níveis 5 e 6, por exemplo, a posição de atacante pequeno é acumulada com 12 jogadores elegíveis com boas vantagens que são quase universalmente titulares em suas equipes. Os armadores nessas camadas são sólidos, mas vários estão saindo do banco ou precisando se encaixar em escalações empilhadas. Quando você chega a essa parte do draft, o valor para múltiplas rodadas pode muito bem ser o atacante pequeno, o que poderia se encaixar nas possíveis lacunas do seu time se você não conseguisse uma das elites na posição nas primeiras rodadas.

Isso leva talvez à melhor maneira de ver isso, misturando e combinando jogadores de diferentes níveis para ver qual combinação você mais gosta. Você prefere ter uma equipe com Tyrese Haliburton, Anthony Davis e Jimmy Butler? Ou Jayson Tatum, Trae Young e Jarrett Allen? Ou talvez Joel Embiid, LeBron James e D’Angelo Russell?

Há muitas maneiras de construir uma equipe de sucesso, mas é necessário encontrar produtores fortes de cima a baixo. A seguir está a divisão dos jogadores em níveis, por posição, com base nas minhas projeções da pré-temporada. Vale a pena ver como eu divido as coisas, mas no final das contas você se beneficiará se dedicar algum tempo e dividir os jogadores em seu níveis. Você ficará chocado com o quanto este exercício de 20 minutos irá diferenciá-lo dos outros gerentes de equipe em seu rascunho.

Armador

Os níveis superiores de armadores têm três profundidades. Dois deles, Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander, estavam entre os três principais produtores de fantasia na temporada passada, como os únicos jogadores não elegíveis para o centro a marcar mais de 4.000 pontos de fantasia. Os próximos dois níveis têm mais jogadores elegíveis para PG (13 no total) do que qualquer outra posição, e estão cheios de jogadores com a capacidade de oferecer produção na primeira rodada em boas temporadas, quando a saúde permitir. O nível 4 contém os últimos três armadores de elite, com um ex-armador de nível 1, Damian Lillard, e dois Murrays, Dejounte e Jamal, que têm talentos de primeira linha, mas precisam se encaixar em times empilhados com outras opções de número 1. Os níveis 5 e 6 são uma mistura de jovens titulares com vantagens, produtores veteranos que são opções terciárias em suas equipes e sextos homens que podem produzir números iniciais. As perspectivas mais interessantes nas últimas rodadas são os jogadores jovens, incluindo nosso primeiro armador novato em Stephon Castle e o sinalizador novato com maior draft do ano passado, Scoot Henderson.

Guarda de tiro

Há apenas um armador no nível 1, Anthony Edwards, de 23 anos, que poderia saltar para o círculo interno da camada superior nesta temporada se conseguir replicar a produção de seus dois últimos playoffs. O segundo nível teria apenas dois membros, mas é reforçado pela elegibilidade para vários cargos de Scottie Barnes. O mesmo fenômeno acontece no Tier 3, onde os quatro jogadores listados como ala-armador são acompanhados por outros quatro jogadores elegíveis para SG, o que aumenta drasticamente a probabilidade de deixar o nível com um produtor de elite na posição. O nível 4 estaria vazio se não fosse pelo Dejounte Murray elegível para múltiplas posições, mas os níveis 5 e 6 estão empilhados. Dois jovens jogadores do nível 5, Anfernee Simons e Cam Thomas, têm capacidade de pontuação explosiva e entram na temporada com funções importantes que podem permitir-lhes saltar de nível. O nível 7 contém nosso primeiro novato, Reed Sheppard, e o nível 9 tem um dos meus candidatos favoritos, Shaedon Sharpe, de 21 anos.

Avançado pequeno

O nível 1 tem apenas um nome, Jayson Tatum, embora Anthony Edwards seja duplamente elegível. O nível 2 contém o jogador mais velho da liga, LeBron James, e um dos All-Stars mais jovens, Scottie Barnes. O Tier 3 tem um dos jogadores mais confiáveis, DeMar DeRozan, bem como um jogador com vantagem no Tier 2, mas com um histórico infeliz de lesões, Kawhi Leonard. O nível 4 tem o ex-companheiro de equipe de Leonard, Paul George, que se integrará a uma nova superequipe com o 76ers. Os níveis 5 e 6 estão lotados (13 jogadores), incluindo os jogadores multi-elegíveis, e contêm uma infinidade de segundas ou terceiras opções com vantagem de artilheiro. Dois dos meus dorminhocos favoritos residem nos níveis 6 e 7, Amen Thompson e Jaime Jaquez Jr., respectivamente.

Avançando

O único nome no nível 1 é Giannis Antetokounmpo, embora ele e Domantas Sabonis sejam elegíveis como atacante e centro. A segunda e terceira camadas têm cinco nomes, todos caras de impacto, mas os números mais que dobram quando você inclui os atacantes e centrais com elegibilidade para PF. O nível 4 está cheio de segundas opções talentosas, mas os níveis 5 e 6 são escassos, com apenas três nomes antes de contabilizar outros quatro jogadores multi-elegíveis da quadra de ataque. Os níveis finais da rodada estão todos lotados, com muitos jogadores multi-elegíveis reforçando ainda mais a população. A maioria das opções de última rodada são veteranos, mas jogadores mais jovens como Jabari Smith Jr. e Jonathan Kuminga ainda têm impacto positivo.

Centro

A posição central domina o Nível 1, com cinco jogadores elegíveis para o centro, incluindo os últimos seis vencedores consecutivos do MVP da NBA, mais um jogador no ilimitado Victor Wembanyama. O nível 2 é escasso, com apenas Anthony Davis, mas Davis foi o quinto na liga em total de pontos de fantasia na temporada passada e seria o nível 1 com um melhor histórico de lesões. Os níveis 3 e 4 estão lotados, com o primeiro cheio de jogadores com impacto positivo e o último cheio de jogadores de apoio que reforçam seu valor roto com uma combinação de tocos e arremessos de 3 pontos. Os níveis 5 e 6 têm atores produtivos, embora Kristaps Porzingis estivesse pelo menos um nível acima com um histórico de saúde melhor. Jalen Duren é um jovem veterano com impacto positivo no Tier 6, enquanto o Tier 8 tem nossos dois primeiros novatos, Zach Edey e Donovan Clingan.