Basquete fantasia: Nic Claxton e Cam Thomas entre os principais alvos do meio-campo

Construir um time de basquete fantasia dominante começa com acertar suas escolhas iniciais ou garantir os jogadores mais desejados em seu tabuleiro em ligas com teto salarial. Mas isso é apenas o começo.

Para realmente se diferenciar e construir uma equipe do calibre do campeonato, você precisa adicionar talentos de alto nível e opções complementares importantes nas rodadas intermediárias. Quais jogadores se enquadram melhor nessa descrição nesta temporada?

Vamos mergulhar nos talentos de fantasia intermediários que você deve focar em seus rascunhos. Vamos nos concentrar nas rodadas 5 a 9. Esses jogadores podem mudar o jogo e elevar seu elenco.

Nic Claxton, C, Brooklyn Nets (posição média de 71,5 no draft)

Claxton assinou uma grande extensão de contrato neste verão e agora é um dos principais blocos de construção dos Nets após a troca de Mikal Bridges para os Knicks. Na temporada passada, ele teve média de 11,8 PPG, 10,0 RPG e 2,1 BPG em 71 jogos e deve apresentar números semelhantes nesta temporada. Foi sua segunda temporada consecutiva como titular em tempo integral e ele se tornou um dos melhores protetores de aro da liga. Com a reconstrução do Nets sob o comando do novo técnico Jordi Fernandez, o foco estará no desenvolvimento de jovens jogadores como Claxton e Cam Thomas.

Cam Thomas, SG, Brooklyn Nets (76,2 ADP)

O Nets pode ser um dos piores times da liga, mas Thomas está pronto para um grande papel. Claxton deve marcar mais pontos de fantasia no Brooklyn, mas Thomas não fica muito atrás. Ele teve média de 22,5 PPG, 3,2 RPG e 3,0 APG em 31,4 MPG na última temporada e deve mais uma vez ser a principal opção ofensiva do Nets. Ele melhorou como espaçador e mostrou um crescimento real como passador na última temporada. Com uma enorme taxa de uso chegando, acredito que ele está pronto para o desafio.

Darius Garland, PG, Cleveland Cavaliers (76,4 ADP)

A quinta temporada de Garland com os Cavaliers não foi como os gerentes do Fantasy esperavam. Ele sofreu uma fratura no maxilar em dezembro que o manteve afastado por 19 jogos. Apesar desse revés, ele teve média de 18,0 PPG, 6,5 APG e 1,3 SPG. Ele teve seus altos e baixos, mas ainda liderou o time em gols em 14 jogos, assistências em 30 jogos e roubos de bola em 13 jogos. Essas estatísticas mostram como ele pode ajudar seu time de fantasia. Vejo Garland como um dos meus valores favoritos de PG nas rodadas intermediárias. Ele deve ser o segundo maior craque do Cavs, atrás de Donovan Mitchell.

Jarrett Allen, C, Cleveland Cavaliers (77,0 ADP)

Os Cavaliers contrataram Allen para uma extensão de três anos, tornando-o uma parte fundamental de seu futuro. Ele traz uma mistura encantadora de pontos, rebotes e chutes eficientes. Na temporada passada, ele foi um dos únicos dois jogadores com média de pelo menos 15 PPG em 60% de arremessos. Na verdade, ele é um dos quatro jogadores na era do shot clock com média de 15 PPG, 10 RPG e 60% de arremessos em várias temporadas. Allen é um dos meus centros favoritos nesta faixa.

Brandon Miller, SF/SG, Charlotte Hornets (80,3 ADP)

Miller começou devagar em sua temporada de estreia, mas se tornou apenas o terceiro jogador na história do Hornets a receber o prêmio de Estreante do Mês por três meses consecutivos, juntando-se a LaMelo Ball e Raymond Felton. Ele teve média de 18,2 PPG, 4,3 RPG, 2,5 APG e 1,0 SPG nos 55 jogos que Ball perdeu na temporada passada. Miller é um jogador talentoso que poderia ter gerado mais novidades sobre o Estreante do Ano se não estivesse na mesma classe de draft que Victor Wembanyama e Chet Holmgren (que se qualificou como novato). Alguns gerentes de fantasia se preocupam sobre como Miller se encaixará ao lado de Ball e Miles Bridges nesta temporada, mas nossas projeções sugerem que o trio pode coexistir. Miller é um bom valor em rascunhos.

Jalen Duren, C, Detroit Pistons (97,4 ADP)

Há muito valor na posição central nas rodadas intermediárias e Duren é um deles. O centro do Pistons está apenas arranhando a superfície de seu potencial. Ele é um dos únicos quatro jogadores na história da liga com média de 13+ PPG e 11+ RPG antes de completar 21 anos. Os Pistons fizeram grandes mudanças em seu front office, equipe técnica e escalação, o que deve acelerar o desenvolvimento de Duren. Eu o vejo dando um grande salto nesta temporada sob o comando do novo técnico JB Bickerstaff

RJ Barrett, SF/SG, Toronto Raptors (101,2 ADP)

Barrett experimentou um renascimento depois de ser negociado com os Raptors, retornando ao seu país natal, o Canadá. Ele registrou números altos em sua carreira, com média de 21,8 PPG, 6,4 RPG e 4,1 APG. Sua melhoria mostrou que ele pode desempenhar um papel maior e ainda produzir com eficiência para treinadores de fantasia. Com uma porcentagem efetiva de arremessos de 0,601, o desenvolvimento de Barrett como um artilheiro versátil o torna um confronto difícil para os defensores. Os Raptors estão se reconstruindo e há uma boa chance de Barrett ter sua melhor temporada de fantasia. Ele deve marcar o terceiro maior número de pontos de fantasia do time, atrás de Scottie Barnes e Immanuel Quickley.