Basquete fantasia: Podziemski, Avdija e outros grandes nomes para atingir

No mundo dos esportes de fantasia, o termo “adormecido” refere-se a um jogador subestimado ou subestimado que tem potencial para superar as expectativas e agregar valor significativo.

Com o surgimento dos esportes de fantasia e das apostas esportivas, identificar essas joias escondidas tornou-se tão desafiador quanto acertar um arremesso de meia quadra (a menos que você seja Stephen Curry). A informação está mais acessível do que nunca, com analistas, podcasts e redes sociais a fornecer um fluxo constante de dados e previsões. Como resultado, muitas pessoas que dormem não cochilam mais.

Descobrir hoje um verdadeiro dorminhoco requer mais do que apenas conhecimento – exige um pouco de especulação e sorte. Você precisa observar as tendências de desempenho dos jogadores, os jogos da pré-temporada e até mesmo os menores sussurros dos campos de treinamento.

Além de aproveitar as joias potenciais listadas abaixo, não deixe de conferir também a mesa redonda de nossa equipe sobre travessas, fugas e bustos, onde nomeio Trey Murphy III como um notável dorminhoco “3-e-D”.

Para a lista a seguir de jogadores notáveis, o foco está apenas nos jogadores encontrados fora das 100 melhores escolhas, em média, nos resultados do draft ao vivo da ESPN.

Jabari Smith, PF/C, Houston Rockets

Os jogadores mais jovens geralmente têm ADPs (posição média no draft) mais baixos devido à incerteza, mas o momento mais comum para campanhas de fuga é nas primeiras temporadas de uma carreira iniciante. O perfil de Smith não grita ruptura, mas ele apresentou melhorias como espaçador ao mesmo tempo em que traz fortes taxas defensivas para a quadra. Dado o conjunto especial de habilidades bidirecionais de Smith, não se surpreenda se Ime Udoka capacitar Smith mais do que nunca nesta temporada.

Deni Avdija, SF/PF, Portland Trail Blazers

O novo atacante do Trail Blazers, Deni Avdija, pode marcar de várias maneiras. Matt Blewett-EUA HOJE Esportes

Com apenas 23 anos, Avdija possui um jogo de chão polido que o levou a estabelecer os melhores recordes de sua carreira em jogadas, gols e rebotes em sua última temporada com os Wizards. Posicionado para minutos importantes em um time de Portland ainda em transição da era Damian Lillard, Avdija pode ser uma parte importante da próxima fase da franquia.

Keyonte George, PG/SG, e Taylor Hendricks, PF, Utah Jazz

Considerando quantas estrelas heliocêntricas de alto uso podemos identificar na liga, obter assistências em rodadas posteriores pode ser um desafio. Ajudando quase um quarto de todos os arremessos de campo feitos pelo Jazz enquanto estava na quadra como um novato, o precedente de George para a criação de jogo sugere que uma fuga potencial pode acontecer em Utah neste outono. Além de sua habilidade no pick-and-roll, George obteve média de quase 15 pontos em volume respeitável quando era novato.

Outro estreante do Jazz na temporada passada, Hendricks mostrou impressionante versatilidade defensiva e posicional para o time. Com toneladas de minutos disponíveis em Salt Lake City, Hendricks tem quase certeza de superar seu preço de draft.

Brandin Podziemski, SG, e De’Anthony Melton, PG/SG, Golden State Warriors

“Air Podz” teve média de 5,8 rebotes durante sua temporada de estreia, o que colocou Podziemski no 98º percentil entre os guardas da NBA. Além do volume de rebotes atípico, Podziemski pode explodir como arremessador e artilheiro após a saída de Klay Thompson da rotação. O burburinho fora de temporada sugere que a equipe está pronta para contar com o guarda do segundo ano.

O sistema de chutes de Steve Kerr pode ser um bom presságio para o perfil ofensivo de Melton, enquanto a equipe também deve libertá-lo nas linhas de passe na defesa de maneira semelhante a como Donte DiVincenzo e Gary Payton II prosperaram neste sistema. É bem possível, se não provável, que Melton tenha uma média de mais de dois arremessos de 3 pontos e dois bloqueios e roubos combinados nesta configuração ideal para a fantasia.

Herbert Jones, SF/PF, Pelicanos de Nova Orleans

Não fique preso ao perfil de pontuação lento; Jones afirma ter um dos perfis “3-and-D” mais puros da liga. Ele registrou uma impressionante porcentagem de arremessos de campo efetivos de 63% em três arremessos de bola na última temporada, terminando entre os defensores mais versáteis e eficazes do jogo. Ele terminou no 96º percentil da liga em porcentagem de roubos e no 80º em porcentagem de bloqueios.

Com os Pelicanos apostando em uma identidade pequena, Jones provavelmente estabelecerá recordes de carreira em minutos e oportunidades.

Cameron Johnson, SF/PF, Brooklyn Nets

Testemunhamos Mikal Bridges desfrutar de um grande aumento na produção de pontuação quando ele se juntou aos Nets no acordo de sucesso de Kevin Durant com o Phoenix Suns. Será que a vez de Johnson será a próxima?

Com a equipe transferindo Bridges para outro bairro durante o verão, Johnson deverá ter um aumento gratificante nas oportunidades ofensivas. O potencial para Johnson estabelecer os melhores resultados da carreira em pontuação e volume de arremessos é bastante alto, enquanto seu preço no draft permanece razoável.

Marcus Smart, PG/SG, e Vince Williams Jr., PG/SG, Memphis Grizzlies

É raro que o mercado de fantasia ignore um ex-Jogador Defensivo do Ano, mas aqui estamos. A temporada 2023-24 de Smart foi marcada por lesões, então é compreensível que ele tenha se aprofundado nos draft. Com passes suficientes para ajudar a executar as segundas unidades e algumas das melhores taxas defensivas em sua posição, Smart pode ser um jogador experiente no final da rodada.

A infeliz lesão de GG Jackson II provavelmente leva a um papel importante para Williams em Memphis na abertura da temporada. A notícia da batida é que Williams pode estar entre os líderes da equipe em minutos. O elenco desgastado da última temporada proporcionou a Williams uma chance real de crescer como craque e artilheiro complementar, funções que ele provavelmente reviverá em uma rotação reabastecida dos Grizzlies.