Basquete Fantasy: adormecidos, explosões e fracassos para 2024-25

Para montar um elenco de fantasy basketball incrível, começa com um ótimo draft. E para ter um ótimo draft, você precisa saber quais jogadores perseguir e quais evitar.

Então, quais jogadores excederão sua posição média de draft (ADP) nesta temporada? Quem levará seu jogo a outro nível? E quais jogadores representam o maior risco de dar um passo para trás?

Nossos especialistas em basquete fantasy André Snellings, Eric Moody, Eric Karabell, Jim McCormick e Steve Alexander oferecem seus principais craques, revelações e fracassos para a temporada 2024-25 da NBA.

Dorminhocos

Dorminhoco: Um jogador que superará em muito sua posição média no draft (ADP) nas ligas padrão da ESPN.

Scoot Henderson, PG, Portland Trail Blazers

Carabell: Você não deveria escolher Henderson porque ele foi a escolha nº 3 no draft de 2023. Você deveria escolher ele porque ele jogou a maior parte de sua temporada de novato crua e desafiadora aos 19 anos, e mostrou sinais claros de melhora no final da temporada. Ele teve uma média de 18,9 PPG, 7,9 APG e 2,3 SPG nas últimas 14 disputas. Henderson vai comandar um ataque jovem e empolgante, e jogará muito melhor no Ano 2, pegando e fazendo arremessos melhores, executando passes melhores com menos turnovers e se livrando de algumas das preocupações com ineficiência.

Shaedon Sharpe, SG/SF, Portland Trail Blazers

Comentários: Sharpe foi considerado talvez o jogador mais talentoso no draft da NBA de 2022, mas sua juventude e relativa inexperiência o fizeram deslizar para o Trail Blazers. Depois de uma promissora temporada de estreia, onde mostrou lampejos de seu potencial, Sharpe começou sua campanha de segundo ano com um estrondo. Em suas primeiras 21 partidas, ele teve uma média de 19,0 PPG, 5,6 RPG, 3,7 APG, 2,3 3PG e 1,0 SPG em 37,6 MPG antes que o veterano Malcolm Brogdon assumisse seu papel e, eventualmente, uma lesão abdominal encerrasse sua temporada. Mas em um time de reconstrução do Trail Blazers, o agora saudável Sharpe deve ser capaz de continuar de onde parou e se desenvolver em um jogador de impacto no Ano 3.

Trey Murphy III, SG/SF, New Orleans Pelicans

McCormick: Já um dos pontuadores de ala mais eficientes da liga em apenas três campanhas profissionais, Murphy postou um clipe de arremessos verdadeiros de 63,3% desde o início da temporada 2022-23. A temporada passada foi abreviada porque ele se recuperou de uma cirurgia, mas Murphy entra nesta temporada saudável e preparado para saltar para um novo nível de produção 3-e-D. Além do valor de espaçamento de quadra, Murphy sustenta um clipe forte de roubo. Em suas 23 partidas pelos Pelicans na temporada passada, Murphy teve uma média de 8,3 tentativas de 3 pontos por jogo a caminho de mais de 16 PPG, sugerindo que ele já é um especialista de elite no molde de Klay Thompson. Com um ADP bem acima de 100, Murphy é uma seleção ideal para o meio-campo neste outono.

Cam Thomas, SG, Brooklyn Nets

Alexandre: Ele tem ido em torno de 90 escolhas nas ligas da ESPN e me ajudou a ganhar uma liga de 30 times na temporada passada. Ele não vai sair nem de longe tão barato quanto saiu há um ano, mas os Nets são um time ruim e Thomas deve ter todos os minutos e arremessos que puder lidar. Não estou realmente preocupado com um desligamento de tanking, já que ele terá apenas 23 anos na noite de abertura. E não, também não estou preocupado com Ben Simmons matando-o. Thomas tem as ferramentas para fazer tudo e espero que sua linha de estatísticas geral melhore substancialmente nesta temporada.

Amém Thompson, SF/PF, Houston Rockets

Temperamental: Depois de uma promissora temporada de estreia, Thompson tem feito sucesso nesta offseason. Ele tem treinado com os Rockets em Los Angeles e fez parte do time selecionado dos EUA, treinando contra o time que ganhou a medalha de ouro em Paris. Com todo esse ímpeto, ele parece preparado para um segundo ano ainda melhor. O impacto de Thompson vai além de apenas marcar. Ele contribui em várias categorias de estatísticas e é um jogador-chave em torno do qual os Rockets querem construir. Embora tenha tido uma média de apenas 22,4 MPG na temporada passada, ele foi incrivelmente produtivo quando jogou mais de 30 minutos. Nesses jogos, ele teve uma média de 15,0 PPG, 11,7 RPG, 4,5 APG, 1,5 SPG e 0,8 BPG.

Fugas

Saia: Um jogador que chegará ou se aproximará do escalão superior de jogadores em sua posição pela primeira vez devido a um aumento drástico na produção em comparação às temporadas anteriores.

Jalen Johnson, PF, Atlanta Hawks

Alexandre: Podemos ter caminhado para uma temporada de destaque para Johnson no ano passado, mas uma falta fraca de Kyle Kuzma arruinou esse sonho. Johnson jogou apenas 56 jogos devido em parte a uma torção no tornozelo direito, bem como uma lesão no pulso esquerdo, graças a uma tentativa de bloqueio de Kuzma. Dejounte Murray se foi e Johnson, junto com Trae Young, será solicitado a fazer a maior parte do trabalho pesado em Atlanta. Espero que Johnson possa se manter saudável. Ele entrará na temporada com apenas 22 anos e fará 23 em dezembro.

McCormick: Johnson entrou na temporada 2023-24 com média de apenas 4,9 pontos por jogo em sua carreira, então seu salto para 52 partidas em sua terceira temporada, enquanto se aproximava de um duplo-duplo noturno, já representa alguma forma de sucesso. Dito isso, lesões encurtaram sua temporada ascendente em meio a uma temporada ruim em Atlanta. Definido para um papel de destaque como a ameaça de lob residente e limpador de vidros ao lado de Trae Young, o ADP atual de Johnson de 96º no geral oferece aos investidores muito espaço para lucro. Não são apenas pontuações e rebotes que tornam Johnson uma escolha de valor tão intrigante, ele também teve uma média incrível de duas ações (roubos de bola mais bloqueios) por jogo na temporada passada. Não se surpreenda se Johnson emergir como uma força de quadra de ataque que influencia a liga já neste inverno.

Carabell: Alguns podem acreditar que Johnson já estourou, com média de 16 PPG e 8,7 RPG em sua terceira temporada da NBA, mas ele mal terminou de melhorar. Os Hawks seguiram em frente com Murray, e há pouca razão para que Johnson não possa lidar com um papel maior no ataque e uma média de pelo menos 20 PPG. Este time também não tem rebotes. Por que não uma temporada de 20-10? Johnson é um jogador ativo em ambas as pontas da quadra, o que gostamos no fantasy, e ele é capaz de terminar entre os 10 primeiros em roubos também. Esta é uma opção potencial do top 50 fantasy caindo muito nos drafts.

RJ Barrett, SG/SF, Toronto Raptors

Temperamental: Barrett prosperou após ser negociado com Toronto, especialmente em termos de eficiência. Em 32 jogos com os Raptors, ele teve uma média de 21,8 PPG, 6,4 RPG e 4,1 APG, enquanto arremessou impressionantes 55,3% do campo. Ele jogou um dos melhores basquete de sua carreira. Como um lembrete, ele foi convocado em terceiro lugar geral pelos Knicks em 2019. Agora, o cenário está pronto para Barrett ter a melhor temporada de sua carreira. Se ele conseguir manter essas médias por uma temporada inteira, Barrett pode se ver na disputa pelo prêmio de Jogador Mais Aprimorado.

Jalen Green, SG, Houston Rockets

Comentários: Green foi a segunda escolha geral no draft da NBA de 2021 e provou ser um artilheiro positivo, mas teve problemas com consistência. Quando Ime Udoka assumiu como treinador principal, ele queria particularmente instituir um nível de profissionalismo que exigisse que Green melhorasse para ganhar seus minutos e oportunidade. Depois de um início de temporada mais lento, Green explodiu para uma média de 29,2 PPG de 29 de fevereiro a 29 de março, enquanto os Rockets faziam uma dura investida nos playoffs. Gosto disso como uma prévia do que podemos esperar dele de forma mais consistente nesta temporada.

Bustos

Busto: Um jogador que deve ser um titular sólido nas ligas padrão da ESPN, mas que não conseguirá corresponder a essas expectativas nesta temporada.

Kawhi Leonard, SF/PF, LA Clippers

Carabell: Paolo Banchero, de Orlando, liderou minha lista de Não Draft, principalmente porque ele está indo muito cedo no ESPN ADP, mas pelo menos ele deve ser um jogador durável e produtivo. Tenho maiores preocupações sobre Leonard, pois os gerentes de fantasia podem acreditar que os 68 jogos em que ele jogou na temporada passada são um sinal do futuro. Talvez, mas Leonard já está comprometido com uma lesão no joelho, e devemos lembrar que ele não jogou mais do que 52 jogos nas três temporadas anteriores, perdendo um deles completamente. Mesmo com um aumento nos minutos na temporada passada, os números de pontuação, rebotes e assistências de Leonard caíram em relação às temporadas anteriores. Tenha cuidado, mesmo na Rodada 4 ou 5.

Joel Embiid, C, Filadélfia 76ers

Alexandre: Embiid não conseguiu se manter saudável durante toda a carreira e parecia, com exceção de um jogo, letárgico jogando pelo Time EUA nas Olimpíadas durante o verão. Ele é um fantástico jogador de fantasy baller quando está em quadra, mas ele simplesmente não é confiável neste momento. Não vou escolhê-lo mesmo que ele caia, pois é muito difícil vencer no fantasy se sua escolha de primeira (ou segunda) rodada estiver passando tanto tempo em roupas de rua quanto na quadra. E a chegada de Paul George também não vai ajudar.

Keldon Johnson, SF, San Antonio Spurs

McCormick: Não que ele seja uma escolha empolgante, mas com Johnson passando de 100 no geral na posição média do draft, ele será confiável nas quadras de fantasia para realmente contribuir. O obstáculo em confiar em Johnson é que, em um caso raro, ele viu menos minutos, toques e chutes na temporada passada após um esforço de destaque em 2022-23. Parece mais que seu pico de pontuação em sua quarta temporada foi parte do ritmo de um time com chances de loteria em oportunidades ofensivas. A rotação dos Spurs agora é muito, muito diferente, com jogadores jovens talentosos se misturando a veteranos comprovados no final da carreira em uma nova mistura de Popovich centrada em Victor Wembanyama. É improvável que Johnson comece ou encontre uma função verdadeiramente especializada para San Antonio, em vez disso, mudando para uma função complementar que extingue qualquer impulso restante de seus dias como uma fonte de pontuação lucrativa. Sem taxas defensivas muito altas e porcentagens de rebotes abaixo da média para um atacante, prefiro deixar um concorrente assumir o perfil de teto baixo de Johnson.

Dejounte Murray estabeleceu recordes de carreira em pontos por jogo (22,5) e cestas de 3 pontos (201) na temporada passada. Como ele se sairá em sua primeira temporada em New Orleans? Brett Davis-USA TODAY Esportes

Dejounte Murray, PG/SG, New Orleans Pelicans

Temperamental: Os Pelicans negociaram com Murray neste verão, finalmente conseguindo o verdadeiro armador que eles estavam perdendo. Ele tem as habilidades para impulsionar o ataque de New Orleans e ajudar na defesa, o que é ótimo para o time. No entanto, pode não ser tão bom para os gerentes de fantasia. Na temporada passada, Murray teve uma taxa de utilização de 27,7% com os Hawks, que foi uma das mais altas em sua carreira e especialmente impressionante ao lado de Trae Young, que é conhecido por seu alto uso. Mas as coisas vão mudar com os Pelicans. Agora, ele terá que dividir toques com Zion Williamson, Brandon Ingram, CJ McCollum e Trey Murphy III. Dada a competição por toques, será difícil para ele jogar no nível de seu ADP nesta temporada.

Tobias Harris SF/PF, Pistões de Detroit

Comentários: Harris é um pontuador profissional que poderia, em teoria, ter um papel maior com os Pistons do que teve com os 76ers nas últimas temporadas. O problema é que Harris não se encaixa no restante da estética de reconstrução dos Pistons. Os outros quatro titulares dos Pistons têm 22, 22, 21 e 20 anos. Harris tem 32 anos e parece ser apoiado por Ron Holland II, de 19 anos, que os Pistons recrutaram como número 5 nesta temporada. Vejo uma probabilidade de que os minutos de Harris possam ser reduzidos em um time cujo melhor interesse seria deixar suas jovens e futuras estrelas comerem.