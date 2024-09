Bayern 1-1 Leverkusen (28 de setembro de 2024) Análise do jogo

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, saiu mancando e lesionado no empate em 1 x 1 entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen na Allianz Arena, no sábado, depois que um chute de longa distância de Robert Andrich para os visitantes foi anulado por outro de Aleksandar Pavlovic.

O resultado deixa o Bayern com 13 pontos após cinco jogos – dois pontos à frente do RB Leipzig no topo da classificação – enquanto o Leverkusen está em terceiro com 10 pontos.

O Bayern terminou o jogo com 18 remates, em comparação com três do Leverkusen, mas no final a determinada equipa de Xabi Alonso venceu o jogo e levou para casa um ponto.

O Bayern dominou a posse de bola nos momentos iniciais, com Jamal Musiala encontrando regularmente lacunas na defesa para criar oportunidades, enquanto o Leverkusen não teve uma única oportunidade de testar Manuel Neuer na primeira meia hora.

Mas com a primeira chance aos 31 minutos, Granit Xhaka controlou uma cobrança de escanteio com o peito e preparou Andrich fora da área, com o chute rasteiro do alemão perfurando uma multidão de jogadores até o canto inferior.

A vantagem não durou muito, porém, quando Pavlovic recebeu um chute ruim e o meio-campista puxou o gatilho a 25 metros com um meio-voleio que roçou a ponta dos dedos do goleiro Lukas Hradecky ao acertar o canto superior.

Vincent Kompany reage ao desempenho do Bayern de Munique no empate em 1 a 1 contra o Bayer Leverkusen.

Serge Gnabry teve duas oportunidades de ouro para fazer o 2 a 1 no início do segundo tempo, quando o ala desmarcado recebeu um cruzamento de Kane, mas seu primeiro chute saiu do poste mais distante, enquanto o segundo raspou a trave quando ele caiu de joelhos.

O Bayern continuou a dominar o jogo, com o Leverkusen empatado, enquanto Musiala ficou frustrado por não ganhar um pênalti enquanto lutava com Xhaka pela bola na área.

Kane saiu mancando nos últimos momentos após uma colisão com Amine Adli e foi substituído por Thomas Mueller, que caiu na área sob pressão de Edmond Tapsoba, mas o Bayern não marcou pênalti, já que as duas equipes dividiram os despojos.