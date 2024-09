‘Beetlejuice’ Bons genes ou bons médicos?!

“It’s Showtime” … Os looks de Beetlejuice e Lydia Deetz ao longo dos anos são assustadoramente quentes!

Aqui está uma versão de 36 anos de um estranho e esgotado Michael Keaton interpretando o fantasma com mais Beetlejuice… e uma versão de atriz de 15 anos Winona Ryder ficando totalmente gótica como Lydia Deetz, pronta para o casamento em 1988 (Imagem: Getty Images)esquerda).

E 36 anos depois, esses dois personagens estão sendo reprisados ​​para o Tim Burton filme seguinte “Beetlejuice Beetlejuice” com Keaton de volta com o recentemente falecido … e Ryder ainda está “estranha e incomum” com sua icônica franja espetada (certo).