Beijo de alienígena espacial de Sabrina Carpenter, sósias de Eminem e mais

O MTV Video Music Awards agitou as coisas este ano com uma mudança de local, uma tonelada de celebridades de primeira linha e alguns momentos extras selvagens… incluindo Sabrina Carpinteiro beijando uma alienígena feminina na UBS Arena em Elmont, NY.

Chappel Roan causou agitação no tapete vermelho, colocar um fotógrafo é uma explosão … então literalmente incendiou o palco com uma performance apaixonada de seu hit, “Good Luck Babe”.

Eminem fez com que a geração do milênio se sentisse nostálgica… sua performance de “Houdini” o viu cercado por sósias, um retrocesso ao VMA de 24 anos atrás. Ele também cantou sua colaboração “Somebody Save Me” com Rolinho de gelatina aparecendo como convidado na tela grande.

Sobre esse tema, LL Legal J foi acompanhado pelo Public Enemy Sabor Sabor dar Mandril D para apresentar seus sucessos da velha escola “Mama Said Knock You Out” e “Bring the Noise”.

Sabrina fez uma performance de outro mundo com um medley de sucessos como “Please, Please, Please”, “Taste” e “Espresso”. Em seguida, ela deu um beijo em uma mulher marciana azul… provocando uma série de piadas sobre “operações transgêneros contra imigrantes ilegais”, inspiradas no debate presidencial desta semana.

Katy Perry arrasou, cantando alguns de seus maiores sucessos, incluindo “Dark Horse”, “ET”, “Teenage Dream”, “I Kissed a Girl”, “Firework” e “Lifetimes”. Orlando Flor presenteou-a com o Prêmio Video Vanguard deste ano – dando um grande beijo em seu noivo após sua apresentação. Dar Doechii juntou-se ao KP no palco para a estreia ao vivo de sua colaboração “I’m His, He’s Mine”.

Karol G. também agitou o palco com seu novo single “Si Antes Te Hubiera Conocido”, atraindo o público – Taylor Swift dar Camila Cabello estavam de pé dançando junto com ela.

Tay Tay entrou na noite com o maior número de indicações, levando para casa 7 prêmios… O namorado dela Travis Kelce não compareceu ao show, mas ela compareceu dê a ele um grande grito em seu discurso de aceitação do Vídeo do Ano. E Flav deu um presente personalizado para o co-apresentador, olímpico Jordânia no Chile.