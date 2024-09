Belal Muhammad esclarece críticas de Demetrious Johnson e faz desafio de escolha de luta do UFC 306

Belal Muhammad quer que Demetrious Johnson coloque em prática o que prega.

O atual campeão dos meio-médios do UFC e Johnson, o GOAT da divisão dos moscas, recentemente bateram de frente com Muhammad, discordando da previsão de Johnson de que Leon Edwards derrotaria Muhammad no UFC 304 em julho passado. Muhammad venceu uma decisão unilateral sobre Edwards para reivindicar o título de 170 libras.

Johnson dificilmente se desculpou depois que Muhammad criticou sua análise, comparando sua experiência de alto nível à do sete vezes campeão do Super Bowl, Tom Brady, para explicar por que ele tem mais credibilidade do que Muhammad. Durante o reinado de Johnson como campeão peso-mosca do UFC, ele defendeu com sucesso seu título 11 vezes consecutivas, um recorde promocional.

Muhammad respondeu aos comentários de Johnson nas redes sociais, desafiando o “Mighty Mouse” a fazer escolhas para o UFC 306 para ver quem realmente sabe do que está falando quando se trata de analisar lutas.

“Eu não disse que você é péssimo em brigar”, escreveu Muhammad. “Eu disse que você é péssimo em analisar e escolher brigas.

“Eu desafio vocês para um pick-off pela carta Sphere. Nós escolhemos todas as lutas e o perdedor faz um pedido público de desculpas.”

O UFC 306, que acontece em 14 de setembro no Sphere em Las Vegas, está programado para ser um card de 10 lutas. A escalação é encabeçada pelo campeão peso galo Sean O’Malley defendendo seu título contra Merab Dvalishvili, com a campeã peso mosca Alexa Grasso encontrando Valentina Shevchenko em uma luta trilogia no co-evento principal.

Parece não haver nenhuma animosidade genuína entre Muhammad e Johnson, então o campeão dos meio-médios provavelmente está apenas encontrando maneiras de se manter ocupado enquanto considera suas opções para sua primeira defesa de título.