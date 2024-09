Belal Muhammad não está interessado na luta pelo título de Conor McGregor: ‘O cara não parece bem na vida agora’

Belal Muhammad é o rei da divisão dos meio-médios e acredita que seus talentos vão além do octógono.

Embora Muhammad tenha levado anos para ganhar sua chance no cinturão de 170 libras, ele capitalizou de forma dramática ao superar Leon Edwards no UFC 304 em julho passado para se tornar campeão. Muhammad aguarda seu primeiro desafiante ao título, possivelmente o invicto Shavkat Rakhmonov ou o ex-campeão Kamaru Usman (ou talvez ambos, como Muhammad sugeriu de brincadeira), mas um nome que ele está descartando é o astro do UFC Conor McGregor.

McGregor não luta desde que quebrou a perna contra Dustin Poirier em julho de 2021, o que não impediu especulações de que ele poderia alavancar seu poder de atração em uma disputa de título imediata caso ele retornasse. Mais recentemente, McGregor foi escalado para lutar contra Michael Chandler em uma luta de meio-médios no UFC 303, mas mesmo que essa luta seja remarcada, Muhammad não acha que McGregor esteja perto de ser considerado o desafiante nº 1.

“Não acho que ele ficará bem em 170”, disse Muhammad sobre a mudança de McGregor para o peso médio, em uma entrevista ao Rádio de Submissão. “O cara não parece bem na vida agora. Ele parece estar chapado de cocaína. Ele parece estar drogado. Se ele vencer Michael Chandler, eu nem o deixaria furar a fila, porque, como eu disse, há caras que trabalham para isso. Há caras que chegaram aqui. E então, mesmo com a última luta com Colby [Covington] furando a fila para Leon. Eu fico tipo, eu nunca faria isso porque tem caras que estão realmente se esforçando. Para legado, obviamente eu gostaria de dar um tapa em Conor, mas haveria muita coisa para não acontecer, certo? Ele levou tanto tempo para lutar essa luta. Ele levou tanto tempo para fazer essa luta acontecer com Chandler.

“Então, para eles sequer pensarem que, ‘Conor vai lutar pelo cinturão dos meio-médios’, então eu tenho que sentar aqui e esperar dois anos. Não, isso não vai acontecer. Eu vou dar isso para os caras que estão realmente lutando, caras que estão realmente se esforçando e caras que merecem. Conor não merece isso. Espero que ele lute com Chandler, porque eu me sinto mal por Chandler, que Chandler esperou tanto tempo por isso. Então eu espero que essa luta realmente aconteça. Mas honestamente, eu não acho que aconteça.”

A divisão dos meio-médios viu uma onda de candidatos promissores, incluindo Rakhmonov, Jack Della Maddalena e Ian Machado Garry, além de um punhado de lutadores que não estão muito longe de entrar no top 10, como Joaquin Buckley e Michael Morales. Essa é uma longa lista de nomes para pular e isso supondo que os cronogramas de McGregor e Muhammad se alinhem.

A inatividade de McGregor não o impediu de lançar insultos aos seus companheiros lutadores nas redes sociais e recentemente trouxe sua popularidade para a tela grande com um papel principal em Casa de estrada. Se sua força de bilheteria for suficiente para convencer o UFC a lhe conceder uma chance pelo título quando ele retornar, Muhammad acolhe a oportunidade de silenciar McGregor no microfone.

“Eu quero essa interação porque eu quero caras que vão e voltam”, disse Muhammad. “É mais divertido para mim quando os caras conversam. Quando Kamaru está falando, é divertido, e eu amo o vai e volta porque eu amo falar besteira. Eu amo ouvir isso e então isso torna a luta para mim mais emocionante. Quando os caras são os caras mais legais do mundo, não há nada que eu possa dizer e eu nem iria querer fingir onde eu estou falando besteira para eles. Você não pode falar besteira para ‘Wonderboy’ [Stephen Thompson]. Você não pode falar mal do Demian Maia. Então, para mim, esses tipos de lutas são as que me empolgam. Esses tipos de lutas seriam divertidos.

“Conor perdeu sua vantagem no jogo de trash talk agora. Mesmo com suas últimas lutas com [Poirier]era tipo, ‘Cara, o que… esse é o Conor?’ É como uma versão falsa do Conor agora. Seria divertido envergonhá-lo no microfone.”