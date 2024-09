Belal Muhammad não tem certeza se cruzará com Leon Edwards novamente após lhe causar uma derrota “embaraçosa”

Poucos momentos depois de se tornar campeão dos meio-médios do UFC, Belal Muhammad brincou que eventualmente enfrentaria Leon Edwards novamente, mas que o faria esperar pelo menos três anos antes que isso acontecesse.

Esse período de tempo fez referência ao tempo que Muhammad levou para ter uma segunda chance com Edwards depois que seu primeiro encontro — que aconteceu em cima da hora — terminou em no-contest devido a um golpe brutal no olho. Muhammad venceu mais cinco lutas antes de finalmente dominar Edwards em cinco rounds para levar o título no UFC 304 em julho.

Por mais que tenha gostado de jogar fora o intervalo de três anos entre as lutas, Muhammad sabe que há uma chance de cruzar o caminho de Edwards novamente, mas não tem certeza se o ex-campeão realmente fará por merecer.

“Em termos de habilidade, ele tem habilidade para fazer isso, mas é tudo uma questão de mentalidade”, Muhammad explicou ao falar com o MMA Fighting. “Porque você já viu muito isso com caras invictos, quando eles têm aquela derrota, muitos caras não sabem como lidar com uma derrota. Ele não perde há oito anos e ele teve essa longa sequência. Então, agora vem de como ele se recupera disso mentalmente?

“Fisicamente, sim, ele tem todos os atributos, as habilidades para fazer isso e quando você olha para a escalação agora, eu já venci muitos desses caras no top 10. Então não há muitos caras para quem você está olhando ‘esse cara é o claro candidato nº 1’. Então Leon poderia ir lá e conseguir uma vitória e se for uma vitória enorme, há uma possibilidade de que ele possa ter seu nome de volta na disputa.”

Edwards não marcou nenhuma luta desde que perdeu o título, embora tenha mencionado anteriormente que gostaria de competir novamente antes do final de 2024.

O mesmo vale para Muhammad, embora ele esteja potencialmente rondando um confronto contra o invicto desafiante peso meio-médio Shavkat Rakhmonov, mas ainda não há nenhuma informação oficial se essa luta vai acontecer ou não.

De qualquer forma, Muhammad não tem problemas em enfrentar Edwards novamente se ele ganhar outra chance pelo título, mas ele não está convencido de que isso aconteça.

Muhammad aponta diretamente para as circunstâncias que cercaram a revanche em julho como talvez o maior obstáculo para Edwards recuperar sua confiança para tentar se tornar campeão novamente.

“Aquele era seu solo natal, a multidão estava lá por você”, disse Muhammad sobre o card em Manchester. “A luta foi feita sob medida para você. Você deveria passar por mim. Você disse que seria fácil e passar por mim [me]. Isso é embaraçoso.

“Agora ele tem que descobrir o que quer fazer da vida. Se ele ainda quer perseguir isso com essa fome dentro dele.”

Muhammad também está preocupado com o futuro de Edwards com sua equipe depois de ver as tensões aumentando durante a luta, enquanto ele continuava vencendo round após round na luta pelo título.

Ao contrário da impressionante vitória por nocaute de Edwards sobre Kamaru Usman, que o tornou campeão — que aconteceu depois que seu treinador Dave Lovell fez um discurso inflamado entre o quarto e o quinto rounds — Muhammad não viu o mesmo tipo de motivação desta vez.

“Tudo volta mentalmente”, disse Muhammad. “Não sei se ele e seu treinador vão ter uma festa de término agora porque eles pareciam muito mal no canto. Há muita turbulência lá.

“Então eu sinto que vai haver muita culpa e muito constrangimento vindo dessa equipe. Muito constrangimento de [Edwards].”