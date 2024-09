Bellator Londres tem novo evento principal com cancelamento de Johnny Eblen x Fabian Edwards

O Bellator Londres tem um novo evento principal.

A disputa pelo título dos penas entre Leah McCourt e Sara Collins foi adiada após o cancelamento da luta pelo título dos médios entre o campeão Johnny Eblen e Fabian Edwards por motivos não revelados, anunciou a promoção na terça-feira.

A revanche Eblen vs. Edwards deve ter uma nova data anunciada nos próximos dias, anunciou a empresa nas redes sociais. McCourt-Collins estava originalmente servindo como o co-evento principal, e Simeon Powell vs. Rafael Xavier agora assume essa vaga para o evento de 14 de setembro.

McCourt (8-3) entra no octógono buscando uma sequência de vitórias após vencer Sara McMann em novembro ou 2023, parando a ex-candidata ao título do UFC com socos no final do primeiro round e melhorando para 7-2 dentro do octógono do Bellator.

Collins (5-0) está invicta como lutadora profissional de MMA, incluindo uma finalização no primeiro round sobre Pam Sorenson em sua estreia no Bellator em março de 2023, e uma decisão dividida contra Sinead Kavanagh seis meses depois.

Bellator Champions Series: London acontecerá na OVO Arena e será transmitido ao vivo pela MAX. A empresa também anunciou a adição de Eman Almudhaf x Daiane da Silva ao card, além de Joseph Luciano substituindo Ross Houston versus Steven Hill. Confira a escalação atualizada abaixo.