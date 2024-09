Ben Affleck e Jennifer Lopez se reúnem durante um almoço em Beverly Hills

Ben Affleck dar Jennifer Lopez estão claramente tentando manter seu relacionamento civilizado enquanto o divórcio se desenrola … almoçando com os filhos – e não parecendo muito entusiasmados com isso.

As megaestrelas distantes foram comer alguma coisa no Beverly Hills Hotel no sábado à tarde … entrando juntos depois que os pequenos correram na frente, prontos para comer.

Vamos ser claros aqui… não houve absolutamente nenhum PDA entre Ben e Jenn – nem mesmo o menor toque. Na verdade, parece bastante frio entre os dois, se formos honestos.

A dupla parecia frustrada por estar ali às vezes… com Ben levantando as mãos e chegando perto do rosto de Lopez durante a visita – linguagem corporal que sugere que ele não está entusiasmado com sua futura ex-esposa.

Ben e Jenn chegaram juntos no mesmo carro, aliás… lançando olhares para frente e para trás durante a viagem para cima e para longe do famoso hotel.

Não é de surpreender que esta reunião pareça tão intensa… como já dissemos, Jennifer pediu o divórcio no mês passado, sem advogado – e acontece que os dois não têm um acordo pré-nupcial, então é uma separação bastante complicada.



Os rumores da separação de Bennifer surgiram no início deste ano, quando Ben mudou-se da enorme mansão do casal em Los Angeles… eventualmente colocando a casa de US$ 68 milhões no mercado.

Enquanto rumores falsos sobre Ben seguir em frente com Robert F. Kennedy Jr.filha Chute giraram, J Lo foi avistado por aí … flexionando seu abdômen nos topos das colheitas e querendo comprar alguns imóveis impressionantes em Los Angeles.

Vale a pena notar… nossas fontes nos disseram que os dois não estavam falando nada no início de agosto – então um almoço, mesmo que pareça tão intenso como este, é um bom sinal, temos que dizer.



