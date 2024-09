Ben Askren questiona remarcação de Jon Jones x Stipe Miocic para o UFC 309: ‘Ele não luta há uma eternidade’

Como a maioria na comunidade do MMA, Ben Askren não entende por que a primeira defesa de título de Jon Jones será contra Stipe Miocic no UFC 309.

O confronto foi remarcado para o retorno da promoção ao Madison Square Garden em 16 de novembro, quase um ano após a data de sua reserva inicialmente programada — que foi cancelada devido a uma lesão de Jones. Askren, um antigo competidor do UFC, quer ver os melhores lutadores enfrentando o topo da divisão, e se dependesse dele, seria Tom Aspinall quem teria a chance.

“Eu quero vê-lo lutar contra Tom Aspinall, isso não parece estar acontecendo”, Askren disse a Daniel Cormier. “É realmente uma droga. É uma droga que eu tenha que falar contra Stipe porque não tenho nada contra ele, na verdade eu falo sobre Stipe favoravelmente, mas ele não luta há uma eternidade. Eu simplesmente não entendo.

“Eu sei que ele teve ótimos resultados, mas já faz quatro anos, ou algo assim. Tom Aspinall está nessas ruas batendo em todo mundo, eu adoraria ver Tom Aspinall vs. Jon Jones, e honestamente, [Francis] Ngannou também está em outro lugar, então esse é um caso em que você simplesmente não consegue ver os melhores caras lutando contra os melhores caras e isso é uma droga. Talvez estejamos mimados.”

Miocic não compete desde que perdeu o título dos pesos pesados ​​quando foi brutalmente nocauteado por Ngannou no UFC 260 em março de 2021.

Jones retornará ao octógono pela primeira vez desde que conquistou o título dos pesos pesados ​​contra Ciryl Gane por finalização no primeiro round no UFC 285 em março de 2023 — o que será apenas sua segunda aparição desde sua vitória sobre Dominick Reyes no UFC 247 em fevereiro de 2020.

Aspinall competiu seis vezes desde a luta mais recente de Miocic, com um cartel de 5-1 em todas as finalizações, com a única derrota por lesão no joelho em sua luta principal do UFC Londres contra Curtis Blaydes em julho de 2022. Desde então, Aspinall conquistou o título interino dos pesos pesados ​​e o defendeu com sucesso contra Blaydes com uma finalização no primeiro round no UFC 304 em julho.

Askren continua se perguntando por que o UFC continua voltando para o confronto Jones x Miocic quando ele sente que Aspinall é uma opção muito mais atraente.

“Tom Aspinall provou que é esse cara, e Jon Jones tem sido — bem, ele tem lutado ativamente — não superativo”, disse Askren. “Mas por que não podemos vê-los? Queremos vê-los [fight]ambos estão lá, coloque-os juntos.”