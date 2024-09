Benefícios do Capítulo 1606 VA: Como esse benefício funciona e como você pode obtê-lo?

Eele Benefício do Capítulo 1606também conhecido como Programa Montgomery GI Bill® Selected Reserve (MGIB-SR)fornece assistência financeira para educação e treinamento aos membros da Reserva Selecionada.

Este programa oferece até 36 meses de benefícios para aqueles que servem no Exército, Marinha, Força Aérea, Corpo de Fuzileiros Navais, Reservas da Guarda Costeira, bem como no Exército e na Guarda Aérea Nacional.

Tudo sobre a Reserva Selecionada Montgomery GI Bill

Para se qualificar para o Programa MGIB-SRvocê deve atender a requisitos específicos.

Uma das seguintes opções deve ser verdadeira:

Você tem uma obrigação de serviço de seis anos na Reserva Selecionada.

Se você for um oficial, você concordou em servir por mais seis anos além da sua obrigação de serviço inicial.

Sua obrigação de serviço deve ter começado depois de 30 de junho de 1985.

Você também precisa concluir seu treinamento inicial de serviço ativo, ter diploma de ensino médio ou equivalente e permanecer em situação regular com sua unidade da Reserva Selecionada.

Mesmo que você seja dispensado devido a uma incapacidade não causada por má conduta, você ainda pode ter direito.

O Programa MGIB-SR oferece suporte a uma ampla variedade de caminhos educacionais, incluindo:

Faculdades, escolas de negócios, técnicas ou vocacionais.

Estágios e treinamento no local de trabalho.

Programas de licenciamento ou certificação.

Assistência para mensalidades, cursos por correspondência e testes nacionais.

Em alguns casos, o programa também pode cobrir treinamento corretivo, de deficiência e de atualização, bem como treinamento de voo.

Seu benefício mensal depende do tipo de treinamento que você está buscando e da sua taxa de busca (período integral, meio período, etc.).

Os pagamentos geralmente são rateados com base em quantos dias você frequenta a cada mês, e você receberá seu pagamento no final de cada mês.

Como solicitar os benefícios do Capítulo 1606

Se você for elegível, o primeiro passo é obter seu Aviso de Elegibilidade Básica (DD Formulário 2384-1) da sua unidade.

Depois que você tiver esse documento, sua unidade codificará sua elegibilidade no sistema do Departamento de Defesa.

Antes de se inscrever em um programa, certifique-se de que o VA o aprovou.

Você pode fazer isso entrando em contato com a escola ou usando a ferramenta de comparação do GI Bill.

Caso o programa não seja aprovado, a escola precisará solicitar a aprovação do VA.

Quando estiver pronto para se inscrever, envie Formulário VA 22-1990 online para iniciar o processo.

Se você já estiver em treinamento, forneça os formulários necessários (VA Formulário 22-1990, seu Aviso de Direito Básico e VA Formulário 22-1999) à sua escola ou empregador para certificação.

Você pode se qualificar para até 48 meses de benefícios se você teve mais de um período de qualificação de serviço ativo.

Além disso, se você for convocado para o serviço ativo, seu período de elegibilidade poderá ser estendido pelo tempo em que estiver mobilizado mais quatro meses.

Não deixe de verificar sua inscrição todo mês para continuar recebendo pagamentos.

Isso pode ser feito por meio do auxílio financeiro da sua escola ou do departamento de veteranos ou, para treinamento no trabalho, por meio do departamento de recursos humanos ou de treinamento do seu empregador.