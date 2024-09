Benoit Saint Denis ‘não se arrepende’ de ter lutado contra Dustin Poirier no UFC 299, apesar da infecção por estafilococos

Benoit Saint Denis tinha uma grande oportunidade pela frente no UFC 299, e ele não deixaria que nada o impedisse de aproveitá-la, incluindo um campo de luta brutal, além de uma infecção por estafilococos.

Dustin Poirier acabou nocauteando Saint Denis no segundo round do co-evento principal de março em uma batalha incrível. Enquanto Saint Denis se prepara para ser a atração principal do UFC Paris, no sábado, diante de sua torcida, ele reflete sobre as lições aprendidas ao desafiar um dos maiores pesos leves de todos os tempos.

“Aprendi muito”, disse Saint Denis ao MMA Fighting. “Primeiro, aprendi que não é preciso subestimar ninguém, principalmente lutadores de ponta como esse, e não pode sair por aí sem estar saudável. Isso é enorme. Mas, apesar disso, aprendi muito. Nada acontece por engano, acredito que se tive essa infecção estafilocócica tão tarde no camp é porque estava estressado e não tive prazer no camp.

“Eu tinha muitas coisas, coisas novas para administrar com as quais não estava acostumado. Quando você se torna alguém no esporte, você passa a ter os ombros de um CEO, porque tem toda a equipe e a gerência ao seu redor, muitas pessoas e você lida com coisas novas que são difíceis quando são novas. Leva tempo para ter essa experiência. Acredito que estar no topo também é uma [tough] experiência, e poder administrar sua agenda e ainda aproveitar o processo de ser um lutador. É o mais importante deixar as pessoas que estão com você orgulhosas do seu desempenho, e ter pessoas com você que você deseja que se orgulhem do desempenho que você vai apresentar.

“Então isso é importante. Fizemos muitos ajustes e estou muito feliz agora. E tive prazer em treinar e vou ter prazer na minha luta.”

Saint Denis revelou sua infecção por estafilococos após a derrota, o que levou a uma horrível perda de peso e apenas a uma semana de luta ruim em geral. No fundo, Saint Denis considerou retirar-se, mas depois de pesar as suas opções, sentiu que qualquer uma das formas poderia ser potencialmente desrespeitosa para com Poirier; enfrentá-lo com menos de 100 por cento, mas ainda ter a chance de obter a maior vitória de sua carreira, ou sentir-se como “O Diamante” desperdiçou semanas e semanas de treinamento para não lutar.

“Foi desrespeitoso ir lá contra um cara deste nível em tão más condições”, disse Saint Denis. “Mas também foi desrespeitoso chamar a luta [off] durante a semana da luta [for a fight] o cara está se preparando muito para isso. Foi um dilema para mim e vinha trazendo muito estresse durante a semana da luta não saber o que fazer. Foi uma situação difícil.

“Sabe, eu acredito em caras como Khabib [Nurmagomedov]e superior [teams] que eles têm muita experiência. Eles convocaram muitas brigas durante a semana da luta por causa de um corte feio ou por causa de uma infecção por estafilococos. E sim, foi difícil para mim porque eu e minha equipe estamos chegando, não do nada, mas fui o primeiro cara da minha equipe a co-liderar tal evento e a estar neste nível. Não temos experiência com esse tipo de oportunidades. Então terça-feira [of fight week] nós [made] a decisão de seguir em frente e fazer tudo o que puder na condição de que [I was] em.

“Foi difícil, foram tempos difíceis, mas acho que, como disse, não acontece por acaso. Já passei por essa situação porque faltou profissionalismo na gestão das minhas coisas [with] meu peso e um monte de coisas que tive que profissionalizar. .. Foi uma luta enorme, uma grande oportunidade para mim, mas foi um campo de treinamento onde eu estava quase em depressão. Então eu acredito que se você [want to perform]você quer ter um ótimo desempenho, precisa estar feliz em fazer o que ama e, então, ficar feliz em oferecer o melhor desempenho possível para todos.

Olhando para trás, as lições aprendidas superaram os resultados do UFC 299. Poirier passou a disputar o título dos leves, ficando aquém do candidato à Luta do Ano no UFC 302, em junho.

Saint Denis não se deixou abater e, no final das contas, a história dessa perda é um capítulo importante na história de “God of War”.

“Não posso me arrepender porque é uma lição”, disse Saint Denis. “Todas as coisas que deram errado [before the fight I had to manage]mas não me arrependo absolutamente porque tive a sorte de a luta ter corrido bem para mim enquanto durou. Então sou um homem de sorte.”