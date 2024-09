Benson Henderson fica aquém de Idris Virgo no Misfits Boxing 18

Benson Henderson pode ter uma segunda carreira como boxeador profissional.

O ex-campeão do UFC perdeu por decisão unânime para Idris Virgo na final do torneio profissional Misfits Stake no Misfits Boxing 18 na tarde de sábado.

Henderson pressionou Virgo no início e com frequência durante sua segunda luta de cinco rounds da noite, mas não fez o suficiente aos olhos dos juízes para ganhar o título e dar a Virgo sua primeira derrota na carreira.

Nas semifinais anteriores do torneio, Henderson enfrentou Chris Avila com facilidade, pressionando-o do começo ao fim até chegar à vitória por decisão unânime (49-46 x2, 48-47).

Enquanto isso, Virgo dominou Fes Batista em sua luta de abertura, desferindo uma série de golpes no corpo no primeiro round. Batista foi derrubado quatro vezes no primeiro round antes que o árbitro finalmente encerrasse a luta na marca de 1:49.