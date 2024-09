Beyoncé totalmente esnobada pelo 2024 CMA Awards, Fans Sound Off

Beyoncé pode ter tido um dos maiores álbuns country do ano, mas não foi o suficiente para a megastar receber uma única indicação no 2024 CMA Awards.

O álbum “Cowboy Carter” e o single de sucesso “Texas Hold ‘Em” do cantor foram ambos desprezados pela popular premiação… com o vencedor do Grammy se fechando completamente quando as indicações foram anunciadas na segunda-feira.

Em vez de, Morgan Wallen liderou o ataque, ganhando 7 indicações… incluindo Artista do Ano e Canção do Ano. Chris Stapleton dar Cody Johnson ficou logo atrás de Morgan, conseguindo 5 indicações cada.

Os fãs de Beyoncé já recorreram às redes sociais para expressar sua indignação com o desprezo… com muitos pedindo à cantora que anunciasse uma nova turnê durante a transmissão do CMA para roubar a atenção do evento.

Outros, sem surpresa, destacaram a complicada história de Bey com o CMA Awards… quando a cantora foi vaiada de forma infame enquanto se apresentava com As garotas no show de 2016.

Na verdade, essa experiência desagradável aparentemente motivou Beyoncé a fazer um álbum country… já que ela confirmou em março que “Cowboy Carter” “nasceu de uma experiência” onde ela “não se sentiu bem-vinda”.

Beyoncé provou que poderia dominar o espaço country… com seu novo álbum passando 4 semanas no topo da parada country da Billboard. Ela não apenas foi a primeira mulher negra a alcançar esse feito, mas também se tornou a primeira mulher negra a ter o número 1. 1 música na parada Hot Country da Billboard.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

“Texas Hold ‘Em” passou notáveis ​​10 semanas no topo das paradas!!!

Então, não é de admirar que os fãs fiquem irritados ao ver Beyoncé aparentemente desprezada pelos membros da Country Music Association, que votam em cada categoria.