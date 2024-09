Beyoncé vence Zero People’s Choice Country Awards, apesar de 17 indicações

Beyoncé obteve nota 0 de 17 no People’s Choice Country Awards, apesar de seu número impressionante de indicações… e seu prêmio de consolação é uma mensagem no palco de Shaboozey .

Queen Bey concorreu a mais prêmios na quinta-feira do que qualquer outra artista feminina… mas saiu de mãos vazias, perdendo categorias como Artista do Povo, Álbum do Ano, Canção do Ano e Artista Feminina.