Bianca Censori usa visual colante para as compras em Tóquio com Kanye West

Bianca Censori O visual mais recente de é surpreendentemente inofensivo – pelo menos para seus padrões habituais – já que ela conseguiu manter suas curvas quase escondidas em um traje colante que ainda dá vibrações sérias de “deixei metade do meu guarda-roupa em casa”.

Kanye WestA cara-metade de foi vista em uma maratona de compras com o rapper em Tóquio … usando uma regata em tom de pele que caía ousadamente, combinada com alguns shorts combinando no estilo Spanx para uma ousada declaração de roupa íntima.