Biden não vai comprar o rancho de Olivia Newton-John na Califórnia, apesar dos rumores

Presidente Joe Biden há rumores de que ele está interessado em comprar Olivia Newton-John ‘s Rancho da Califórnia … no entanto, aqueles que eram próximos da falecida estrela não são convencidos pelas fofocas.

Um representante da família da falecida atriz de “Grease” disse ao TMZ… esse boato “não é verdade”, embora uma reportagem no Montecito Journal afirmasse que o presidente e a primeira-dama Jill Biden estavam considerando a propriedade como seu apartamento pós-Casa Branca.

Não ficaríamos surpresos se os Bidens fossem levados com a propriedade, já que a residência ensolarada está localizada em Santa Ynez… uma comunidade exuberante nos arredores de Santa Bárbara, conhecida por suas vinícolas de classe mundial.

A agência afirmou que POTUS e FLOTUS deveriam gastar quase US$ 9 milhões na mansão… que fica ao longo do rio Santa Ynez e possui mais de 12 acres de terra.

Ainda assim, parece que este relatório se transformou numa garrafa de vinho tinto, com Carey Kendallo corretor de imóveis da família Newton-John, disse ao TMZ… ninguém da família Biden ou do grupo do presidente visitou o rancho – nunca!!!