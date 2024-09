Big Boy surpreendeu Kendrick Lamar com show do intervalo do Super Bowl sobre Lil Wayne

Reproduzir conteúdo de vídeo



Garotão está perplexo Kendrick Lamar foi escolhido para realizar o show do intervalo do Super Bowl de 2025 Lil Wayne … dizendo que houve aqui uma decisão óbvia que não foi tomada.

Conversamos com o apresentador de rádio no “TMZ Live” na segunda-feira, onde BB compartilhou sua opinião não filtrada sobre Kendrick marcando a cobiçada vaga no intervalo do Super Bowl LIX… que acontecerá no Caesars Superdome em Nova Orleans, Louisiana, em fevereiro.

De acordo com Big Boy, antes de Anúncio de domingo ele teria apostado muito dinheiro que Lil Wayne seria morto pela grande honra… já que NOLA é sua cidade natal e tudo.

Ele acrescentou … “Você não precisa desenterrar Wayne. Você não precisa dizer: ‘Ei, lembra de Lil Wayne? Tipo, precisamos chamar alguém de Nova Orleans.’ Ele é aquele cara. Cash Money era esse grupo.”

Na verdade, muitas pessoas achavam que Lil Wayne seria a escolha do intervalo… referindo-se ao Super Bowl LVI como exemplo, já que aquele evento reuniu lendas da música de Los Angeles – incluindo Kendrick – para o jogo realizado no SoFi Stadium em Inglewood. , Califórnia em 2022.

No entanto, Kendrick recebeu a homenagem deste ano… com Big Boy observando que isso fala muito sobre o ano épico do rapper com seu hit, “Not Like Us”.

Big Boy admite que Kendrick tem muitos acertos para garantir a escolha do intervalo, observando que não há como escapar de “Not Like Us”, com o single surgindo no DNC e em vários jogos da NFL, entre outros eventos de alto nível.



Big Boy ficou igualmente surpreso ao saber Beyoncé o que rejeitado no 2024 CMA Awards … acusando a premiação de excluí-la de propósito.