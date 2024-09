Bill Maher diz que a música é uma lição sobre a união de todos nós

Reproduzir conteúdo de vídeo



Bill Maher tem uma visão interessante sobre como reorientar nós, americanos, que odiamos metade do país porque pensamos que eles são maus, e sua inspiração é a música.

O apresentador do ‘Real Time’ estava defendendo que você não pode fazer suposições sobre as pessoas apenas com base em onde elas são, quais são suas opiniões políticas… e, por falar nisso, ele diz que as suposições estão fora da janela porque nós me tornei um caldeirão MUITO complicado.

Ele aponta para a avó de JD Vance… alguém conhece Vance quando menino, pensava que ele poderia ser gay e sua avó lhe disse naquela época que Deus ainda o amaria?

Mais provas… ele diz que a imagem dos agricultores como Ma e Pa Kettle é ridícula – os agricultores têm iPads, acreditam nas alterações climáticas e são como os vigaristas da cidade.

Kansas – intolerante, certo? Bem, como aponta BM, eles votaram pelo direito ao aborto e têm uma governadora. A Califórnia NUNCA teve uma mulher como governadora.

Mas a música… a música é o grande unificador, e Bill aponta para o country. Costumava ser o sonho de um idiota, com nuances de racismo. Agora, Shaboozey está em primeiro lugar esta semana nas paradas country.

Luke Combs se apresentou no Grammy com Tracy Chapman e o público adorou. Post Malone e Beyoncé estão causando grande impacto no país.



Então é tudo complicado. Então Bill diz: chega de suposições sobre as pessoas que pensamos conhecer. Não odeie, pelo menos com base no que ele diz serem teorias ultrapassadas de que todo mundo cabe em uma caixa bonita e organizada.