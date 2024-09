Billie Eilish segue os passos de Taylor Swift e endossa Kamala Harris

BE encorajou seus fãs a “votarem como se suas vidas dependessem disso”, dizendo que ela e Finneas planejam votar no início deste ano.

Embora Billie e Taylor estejam na mesma página aqui, os fãs especularam que as duas estrelas estavam se fortalecendo no início deste ano. Billie convocou artistas por não considerar o impacto ambiental da produção de múltiplas versões em vinil do mesmo álbum… com muitos Swifties presumindo que Billie estava falando sobre Taylor.