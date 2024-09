Billie Jean King faz história com medalha de ouro do Congresso

Billie Jean King recebeu a Medalha de Ouro do Congresso, informou a Associação de Tênis dos Estados Unidos na sexta-feira, tornando-se a primeira atleta individual feminina a receber a homenagem.

O presidente Joe Biden sancionou a legislação na quinta-feira, reconhecendo as contribuições inovadoras de King dentro e fora do tribunal.

King é há muito tempo um pioneiro da igualdade de género nos desportos e na sociedade. A defesa incansável da senhora de 80 anos pela igualdade de remuneração no tênis fez com que o Aberto dos Estados Unidos se tornasse o primeiro torneio de Grand Slam a oferecer prêmios em dinheiro iguais a homens e mulheres, em 1973, o que consolidou seu legado como campeã dos direitos das mulheres.

Uma honra incrível para a notável Billie Jean King. ✨ pic.twitter.com/gCI3o43E7p – Tênis Aberto dos EUA (@usopen) 27 de setembro de 2024

Nesse mesmo ano, King derrotou Bobby Riggs na partida “Batalha dos Sexos”, um divisor de águas tanto para o tênis quanto para o movimento feminino. Jogado no Astrodome de Houston, cerca de 90 milhões de pessoas em todo o mundo assistiram ao jogo, o que impulsionou ainda mais a luta pela igualdade no desporto.

“Billie é uma das maiores atletas e embaixadoras que o tênis já viu, mas seu impacto fora das quadras é ainda maior do que seu desempenho nela”, disse Brian Hainline, presidente do conselho e presidente da USTA. “Ela quebrou mais uma barreira com este prêmio.”

King conquistou 39 títulos de Grand Slam em simples, duplas e duplas mistas. Ela foi fundamental na fundação da Associação de Tênis Feminino.

King está entre um seleto grupo de atletas que receberam a Medalha de Ouro do Congresso. Onze atletas individuais, assim como a equipe olímpica dos EUA em 1980, receberam a Medalha de Ouro do Congresso, mas antes de King todos eram homens.