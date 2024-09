Billie Jean King pronta para fazer história com a Medalha de Ouro do Congresso

WASHINGTON — Billie Jean King se tornará a primeira atleta feminina individual a receber a Medalha de Ouro do Congresso.

Os deputados Brian Fitzpatrick, da Pensilvânia, e Mikie Sherrill, de Nova Jersey, anunciaram na terça-feira que sua legislação bipartidária foi aprovada pela Câmara dos Representantes e seria enviada ao presidente Joe Biden para assinatura.

O projeto de lei para homenagear King, membro do Hall da Fama do tênis e ativista, já havia sido aprovado por unanimidade no Senado.

Sherrill, uma democrata, disse em uma declaração que a “vida de advocacia e trabalho duro de King mudou o cenário para mulheres e meninas nas quadras, na sala de aula e no local de trabalho”.

O projeto de lei foi apresentado em setembro de 2023 no 50º aniversário da vitória de King sobre Bobby Riggs na “Batalha dos Sexos”, ainda a partida de tênis mais assistida de todos os tempos. A medalha, concedida pelo Congresso por realizações e contribuições distintas à sociedade, já foi dada a atletas, incluindo os jogadores de beisebol Jackie Robinson e Roberto Clemente e os golfistas Jack Nicklaus, Byron Nelson e Arnold Palmer.

King já havia recebido a Medalha Presidencial da Liberdade em 2009. Fitzpatrick, uma republicana, diz que ela “quebrou barreiras, liderou caminhos desconhecidos e inspirou inúmeras pessoas a se posicionarem orgulhosamente, com coragem e convicção, na luta pelo que é certo”.