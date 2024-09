Bills e Steelers lideram o caminho para os principais trolls da Semana 1 da NFL

A NFL não perdeu o ritmo na Semana 1 da temporada de 2024.

O Philadelphia Eagles superou o Green Bay Packers no primeiro jogo da NFL na América do Sul. O Houston Texans e o Indianapolis Colts foram e voltaram em um confronto divisional. E o Pittsburgh Steelers conseguiu uma vitória para estragar a estreia de Kirk Cousins ​​com o Atlanta Falcons.

Os trolls também estavam em boa forma na liga, com uma agenda movimentada.

Aqui estão os maiores trolls da semana de abertura.

Perdendo por 17 a 3 faltando 2:40 para o fim do segundo quarto, Buffalo orquestrou uma forte recuperação para sua primeira vitória da temporada.

Josh Allen foi responsável por 271 jardas e quatro touchdowns no total — ele é o quinto jogador na história da NFL com múltiplos touchdowns de passe e corrida em uma abertura de temporada. O defensive end Greg Rousseau do Bills dominou com três sacks, tornando-se o primeiro jogador do Buffalo com três sacks em uma abertura de temporada desde 1983.

Os Bills fizeram uma provocação sutil aos Cardinals, postando uma casa de passarinho em formato de L com o logotipo dos Bills.

Pittsburgh Steelers 18, Atlanta Falcons 10

Substituindo o lesionado Russell Wilson, a primeira partida de Justin Fields no Steelers levou a uma vitória, mas nenhum touchdown do quarterback. Pittsburgh deu a derrota a Atlanta com seis field goals e uma performance dominante de TJ Watt.

O linebacker teve uma recuperação de fumble, dois tackles para perda e um sack para encerrar o jogo. Chris Boswell se tornou o primeiro kicker a fazer pelo menos cinco field goals de 40 jardas em um jogo desde que fez o mesmo em 2016. Cousins ​​lutou, terminando com 155 jardas de passe, 1 touchdown e 2 interceptações.

Os Steelers deram seu próprio toque ao rap “Take Over Your Trap”, do Bankroll Fresh, de Atlanta.

Ande no seu ninho, tome conta do seu ninho foto.twitter.com/XDnKyppkA6 — Pittsburgh Steelers (@steelers) 8 de setembro de 2024

Houston Texans 29, Indianapolis Colts 27

Os confrontos divisionais certamente renderão fogos de artifício, e o encontro entre Texans e Colts não foi exceção.

Os Texans seguraram para derrotar os Colts com 417 jardas de ataque. Indianápolis cortou o déficit de Houston para dois pontos com 2:14 restantes no jogo, mas os Texans esgotaram o tempo para garantir a vitória.

CJ Stroud não perdeu o ritmo na sequência de uma campanha estelar de novato, lançando para 234 jardas e dois touchdowns. Em sua estreia em Houston, Stefon Diggs teve seis recepções para 33 jardas e dois touchdowns. Joe Mixon também teve um começo forte, correndo para 159 jardas e um touchdown. Anthony Richardson, do Colts, foi responsável por 268 jardas e três touchdowns em seu primeiro jogo desde outubro passado.

Os texanos lançaram uma provocação com tema de ferradura contra seus rivais de divisão.

Philadelphia Eagles 34, Green Bay Packers 29

Os Eagles optaram por uniformes pretos enquanto jogavam no estádio do SC Corinthians no Brasil, evitando o verde dos rivais do Corinthians. A decisão valeu a pena, pois o Philadelphia derrotou o Packers, que vestia verde, em um confronto de ida e volta.

Saquon Barkley correu por 109 jardas e dois touchdowns, e adicionou uma recepção de TD, tornando-se o segundo jogador na história dos Eagles com três touchdowns de scrimmage em sua estreia. Jalen Hurts lançou para 278 jardas e dois touchdowns e interceptações cada. O quarterback dos Packers, Jordan Love, lançou para 260 jardas e dois touchdowns, mas saiu com uma lesão no final do jogo.

Filadélfia fez uma provocação cafona, tirando sarro do principal produto lácteo de Wisconsin.

ESPN Stats & Information contribuiu para esta história.