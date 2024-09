Billy Napier da Flórida — ‘Sem desculpas’ após derrota esmagadora para Miami

GAINESVILLE, Flórida — O técnico da Flórida, Billy Napier, chamou a derrota de seu time por 41 a 17 para Miami no sábado de “embaraçosa”, não dando desculpas e prometendo consertar os problemas.

Napier já enfrentou escrutínio indo para sua terceira temporada, depois de ir 11-14 em suas duas primeiras e não conseguir ir a um bowl game no ano passado. Esse escrutínio certamente aumentará após uma performance na qual os Gators foram superados em treinamento e em jogo.

“É constrangedor, para ser bem honesto com você”, disse Napier. “É assim que me sinto. É assim que nossos filhos se sentem. Não há desculpas. Manter a boca fechada, aparecer e trabalhar. Temos que fazer melhor. Acho que nossos jogadores vão aparecer e vão responder.”

Miami dominou em todas as áreas, acumulando 529 jardas de ataque enquanto lidava fisicamente com os Gators na frente. Enquanto isso, o ataque da Flórida lutou pela maior parte do dia, então jogou o quarto período sem o quarterback titular Graham Mertz, que foi eliminado do jogo com uma concussão.

Napier disse que Mertz está no protocolo de concussão e que seu status seria atualizado na próxima semana. O calouro DJ Lagway, o jogador nº 8 na ESPN 300 na classe de 2024, chegou e mostrou promessa, liderando um drive de touchdown, mas aí já era tarde demais.

“Eu senti fortemente que teríamos um desempenho melhor”, disse Napier. “Mas não estou aqui para dar desculpas. Temos que consertar isso. Teremos outra oportunidade na semana que vem, e temos que jogar melhor e treinar melhor.”

Os fãs começaram a sair do Swamp no terceiro quarto. No final do quarto quarto, enquanto o estádio estava esvaziando, um fã podia ser ouvido gritando no saguão, “Demitam Billy!” Napier disse que teria que se certificar de proteger seu time de ser pego pela negatividade que vem com uma derrota para um rival do estado.

Além da negatividade, porém, há dúvidas constantes sobre se Napier permanecerá como treinador principal.

“Teremos que navegar por isso”, disse Napier. “Temos que ser homens e mostrar alguma maturidade. No final das contas, se você se importa com o time, você vai aparecer e trabalhar duro no seu trabalho. Acho que esse grupo fará isso. Mas não podemos controlar isso. Faz parte do trabalho e faz parte da responsabilidade deles com o time.”

Napier foi inflexível durante toda a offseason que este era o melhor time que ele teve desde sua chegada em 2022, e elogiou o retorno de Mertz. Mas durante grande parte do dia, os Gators foram sobrecarregados. Florida foi 1 de 9 em terceira descida. Além de uma corrida de touchdown de 75 jardas de Montrell Johnson Jr., Florida teve 64 jardas correndo em 27 corridas. Mertz foi 11 de 20 para 91 jardas com uma interceptação.

Apesar do desempenho, Napier disse: “Com o tempo, provaremos que podemos jogar melhor do que isso”.

“Ainda tenho confiança em nosso time”, disse ele. “Acho que fizemos progresso. Hoje é decepcionante, não só para mim, mas para todo o time e organização, para nossos fãs e para todas as pessoas que se importam com este lugar. Como eu disse antes, tenho convicção sobre os jovens que temos em nosso time. Acho que temos um futebol melhor em nós. Mas temos que provar isso.”