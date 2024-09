Birmingham ri por último contra Wrexham no clássico de Hollywood

O proprietário minoritário do Birmingham City, Tom Brady, estava presente para ver seu time vencer o Wrexham por 3 a 1 na League One. (Foto de Alex Pantling/Getty Images)

BIRMINGHAM, Inglaterra — O lendário quarterback Tom Brady está acostumado a um tipo diferente de “Monday Night Football”, mas ele foi apenas um dos vários astros presentes em St Andrew’s, quando seu time, o Birmingham City, encerrou o início invicto do Wrexham na League One, graças a uma vitória por 3 a 1 na segunda-feira.

Os torcedores falavam sobre a confusão que cercava o famoso estádio antigo, mesmo três horas antes do início da partida, às 20h.

É o que acontece quando Brady, Rob McElhenney e David Beckham estão na cidade para a partida anunciada como “Hollywood Derby”. Houve sugestões de que Ryan Reynolds — coproprietário do Wrexham com McElhenney — estaria presente, mas sua visão da ação veio graças a uma chamada de vídeo feita por McElhenney antes do início do jogo.

“Você pode sentir a energia no estádio”, disse Brady na Sky Sports antes da partida. “Estamos animados. Vai ser uma ótima partida. Se você ama futebol, deveria assistir a isso hoje à noite.”

Brady tem uma participação de 3,3% no Birmingham City e voou especialmente para a partida. Ele foi visto no campo antes da partida jogando uma bola de futebol americano com os Blues.

Depois de dar várias entrevistas para a mídia, ele entregou a McElhenney uma camisa do Birmingham com o número 12 nas costas e, mais tarde, foi levado para o lado de fora do campo. Ele recebeu uma recepção brilhante, mas para os fãs do Wrexham, que misturaram aplausos ao homem considerado um dos maiores a jogar na NFL com uma serenata de “Quem diabos é você?”

“Queremos sucesso em campo e como fazemos isso, teremos nosso próprio processo para isso”, disse Brady antes da partida. “Mas o resultado final, queremos vencer e é com isso que estamos comprometidos. Amo esportes e amo fazer parte deste clube.”

McElhenney voou para cá depois de ter comparecido ao Emmy no domingo em Los Angeles e estava na vanguarda do hype pré-jogo. Wrexham alistou o ex-quarterback Eli Manning como fã do dia, usando seu histórico de ter ajudado o New York Giants a vencer o Super Bowl duas vezes sobre o New England Patriots de Brady em 2008 e 2012 como uma subtrama saborosa.

O coproprietário do Wrexham, Rob McElhenney, também apareceu no jogo com o também coproprietário Ryan Reynolds, via celular. (Foto de Catherine Ivill – AMA/Getty Images)

Brady respondeu destacando sua incrível variedade de prêmios, o que levou Manning a pedir ajuda ao ator Hugh Jackman nas redes sociais.

Mas ainda assim, isso foi apenas uma subtrama da partida em si entre dois times invictos na League One e um par de aspirantes à promoção. O Birmingham gastou muito neste verão — perto de £ 30 milhões — e quebrou o recorde do clube e da liga para trazer Jay Stansfield por uma taxa que se acredita ser em torno de £ 15 milhões.

O Birmingham estava querendo se recuperar para o Campeonato da Liga Inglesa na primeira vez que pediu o rebaixamento na temporada passada. Depois, há o Wrexham, completo com suas promoções consecutivas e aspirações de chegar à Premier League, sob a orientação da parceria Reynolds-McElhenney.

Ainda havia espaço para mais uma surpresa de celebridade. Com Beckham — e o filho Romeo — sentados à esquerda de Brady no camarote do diretor de Birmingham, seu ex-companheiro de equipe do Manchester United e da Inglaterra, Gary Neville, também estava em St Andrew’s.

“Trouxemos muita atenção internacional para uma partida da League One”, disse o presidente do Birmingham, Tom Wagner, sobre sua avaliação da ocasião, e sua equipe respondeu com uma performance brilhante após superar um susto inicial.

Foram os visitantes que assumiram a liderança após apenas dois minutos, com Jack Marriott marcando um escanteio. McElhenney foi contido nas arquibancadas ao ver seu time de Wrexham abrir um gol de vantagem, mas Brady estava muito mais animado quando Stansfield marcou um rebote em seu retorno ao Blues depois que Arthur Okonkwo derrubou um chute de longa distância de Alfie May.

Com o jogo empatado em 1-1 no intervalo, foi o Birmingham que assumiu a liderança no minuto 52, quando Stansfield cabeceou para casa um cruzamento brilhante de Alex Cochrane. E a alegria do Birmingham foi ainda mais alimentada apenas sete minutos depois, quando Tomoki Iwata marcou lindamente de 25 jardas.

Brady foi visto mais tarde no meio da multidão aplaudindo enquanto uma briga generalizada começava quando jogadores de ambos os lados se ofendiam, mas foi o Birmingham — cujo capitão Krystian Bielik foi expulso por um segundo cartão amarelo aos 86 minutos — que manteve o controle da partida para dar a Brady o direito de se gabar no primeiro Derby de Hollywood.