Blac Chyna processada por ex-namorado, alegando que ela o espancou durante o sono

Blac Chyna desencadeou uma emboscada violenta contra um ex-namorado enquanto ele dormia em sua casa, deixando seu rosto uma bagunça inchada e sangrenta… pelo menos de acordo com um novo processo, que também faz referência Rob Kardashian reivindicações anteriores contra ela.

A estrela de reality show está sendo processada por seu ex, Gêmeo Heitor que afirma que muitas vezes abusava fisicamente dele durante seu relacionamento de quase 3 anos, quando moravam juntos em Los Angeles.

Ele afirma que ela desferiu golpes em seu rosto com os punhos, cotovelos e joelhos fechados… e diz que ela prendeu os braços dele com o peso do corpo, então ele não conseguiu se defender.