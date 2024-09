Blog ao vivo do UFC 306: Alexa Grasso x Valentina Shevchenko 3

Este é o blog ao vivo de Alexa Grasso x Valentina Shevchenko 3, a trilogia de lutas co-principais pelo título peso-mosca feminino neste sábado no UFC 306 Las Vegas.

Uma azarona enorme na primeira vez que essas duas se encontraram, Grasso chocou o mundo ao finalizar Shevchenko para reivindicar o título peso-mosca feminino no UFC 285 e encerrar um dos reinados mais dominantes da história do UFC. Seis meses depois, Grasso e Shevchenko se reencontraram no Noche UFC original, onde Grasso conseguiu manter seu título após uma decisão de empate dividido altamente controversa dos juízes. Agora, depois de um ano longe e uma temporada como treinadoras em O lutador finalos dois melhores pesos-mosca do mundo finalmente querem acabar com a rivalidade na noite de sábado

Confira abaixo o blog ao vivo do co-evento principal do UFC 306.

Pré-luta:

Hora da trilogia. Vamos lá. Mantenha a divisão em movimento com outra luta certamente ótima no peso mosca.

O palco está pronto para a primeira das duas lutas pelo título. Grandes pilares e estátuas são o pano de fundo. Um pouco estilo coliseu.

Shevchenko entra no octógono com seu tradicional walkout. Grasso segue o exemplo e deixa a multidão animada.

Rodada 1:

Lá vamos nós. Eles caminham pacientemente para o meio. Bela esquerda conecta cedo para Shevchenko. Grasso dá dois jabs para entrar, cutucando. Gancho de direita rápido acerta Grasso em uma troca. Grasso continua tentando encontrar o alcance com o jab. Passa com um jab forte de Shevchenko. Ela está parecendo firme e afiada como sempre.

Shevchenko cronometra a queda e a consegue com relativa facilidade. Mesma história das duas lutas anteriores. Eles agora trabalham na guarda no centro do octógono.

Grasso levanta um triângulo solto e o converte para a provocação de uma chave de braço e de volta para um triângulo. Grasso deixa ir. Eles estão de volta na guarda, trocando socos de perto. Grasso tenta ficar de pé com uma guilhotina, mas falha.

30 segundos. Cotovelada de Shevchenko, outra tentativa de guilhotina de Shevchenko. Eles rolam para Grasso, que recebe um golpe nas costas antes do round terminar.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9 para Shevchenko.

Rodada 2:

Os lutadores tomam o centro. Grasso tenta desleixadamente abrir caminho com socos enquanto Shevchenko foge. Outra queda perfeita para “Bullet”. Breve tentativa de omaplata de Grasso. Eles trabalham na guarda, trocando pequenos socos.

Shevchenko trabalha lentamente para a meia-guarda. Grasso explode e se reajusta de volta para a guarda, tentando outro triângulo. De volta ao armlock para Grasso, mas um Shevchenko paciente se liberta e consegue o controle lateral.

Eles rolam e se levantam. Outra queda de Shevchenko é bloqueada, mas o impulso os joga no chão de qualquer maneira. De volta à guarda. O triângulo reverso é travado para Grasso e é apertado. Ela solta e busca uma kimura. Não adianta, ameaça de chave de braço, mas nada de novo. Muitas tentativas.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9 para Shevchenko.

Rodada 3:

Rodada 4:

Rodada 5:

Decisão Oficial:

Pós-luta: