Blog ao vivo do UFC 306: Sean O’Malley x Merab Dvalishvili

Neste sábado, o UFC vai aonde nunca foi antes: o Sphere, em Las Vegas.

Aclamado como um novo local revolucionário para a experiência dos fãs, o UFC trouxe um card especial que Dana White prometeu que será “o maior evento esportivo ao vivo de todos os tempos”, e no evento principal do UFC 306, o campeão peso galo Sean O’Malley coloca seu título em jogo contra o desafiante número 1 Merab Dvalishvili.

Conseguindo a vitória sobre o amigo e companheiro de equipe de Dvalishvili, Aljamain Sterling, para reivindicar o título peso galo no UFC 292, “Suga” fez sua primeira defesa de título bem-sucedida no início deste ano, vingando uma derrota anterior para Chito Vera com uma surra unilateral no evento principal do UFC 299. Agora, ele busca se consolidar como o melhor lutador de 135 libras do planeta com uma performance semelhante contra Dvalishvili.

Visto por alguns como o rei não coroado dos 135 libras, Dvalishvili está atualmente em uma impressionante sequência de 10 vitórias, que remonta a 2018. Uma vitória sobre o ex-campeão Henry Cejudo no UFC 298 no início deste ano consolidou o lugar de Dvalishvili no topo dos desafiantes do peso galo, e agora ele busca vingar seu companheiro de equipe e criar seu próprio legado nos 35 libras.

Confira abaixo o blog ao vivo do evento principal do UFC 306.

Pré-luta:

Hora do evento principal. O que mais eles podem fazer na Esfera para o evento principal?

Jon Jones vs. Stipe Miocic é oficializado antes de termos as saídas. Espero que os próximos dois meses passem voando.

Então, essa última coisa gráfica na Esfera é meio estranha. Muito CGI de filme. Pelo menos o começo era. Eu diria que estou feliz que o ritmo não tenha sido afetado por esse espetáculo. Mas pode ser só eu.

O cenário tem como tema uma cidade noturna enquanto Dvalishvili segue em direção ao octógono.

Superstar, de Lupe Fiasco, toca nos alto-falantes para O’Malley e eles definitivamente o fizeram se sentir como tal com esta entrada.

Rodada 1:

Toque relutante das luvas de O’Malley. Aqui estamos. Evento principal.

O’Malley pressiona Dvalishvili instantaneamente. Parada instantânea muito bizarra na ação de Herb Dean. Não faço ideia do que aconteceu lá. Nenhuma explicação.

Bom chute na perna interna de Dvalishvili. Chute de roda giratória erra de O’Malley. Soco no corpo acerta O’Malley. Parece que Tim Welch pode estar dizendo coisas para Merab ou algo assim. Isso é estranho. Aviso de Dean para Welch.

Belo chute na cabeça de Dvalishvili é bloqueado, mas é pesado. Jab de O’Malley. Um-dois quase falha para O’Malley. Bom direto de esquerda de O’Malley. Primeira queda de Dvalishvili acerta O’Malley se levanta relativamente rápido, mas leva alguns socos no processo. Dvalishvili faz sua parte e arrasta O’Mallet de volta para baixo e dá uma joelhada na coxa. Grande soco no intervalo de Dvalishvili.

Mão direita para O’Malley leva a uma queda de perna única de Dvalishvili. Eles lutam, Dvalishvili vai em uma guilhotina, mas eles rolam e ele perde. Eles ficam contra a grade e quebram. A buzina soa.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9 para Dvalishvili.

Rodada 2:

Aparentemente, Welch estava sendo advertido por “treinamento excessivo”.

Os lutadores sentem o primeiro minuto deste round. O’Malley conecta com um longo direto de direita no corpo. Merab tenta entrar com um jab. O’Malley não consegue encontrar seu conforto habitual em pé enquanto é derrubado novamente. Eles trabalham na guarda completa.

O’Malley provoca com uma tentativa de omaplata, mas não se compromete. Ele muda para um triângulo, então agarra a luva de Dvalishvili e é gritado por Dean como um pai para seu filho. Tempo bobo no departamento de arbitragem neste. Direto de volta para a guarda, eles vão.

O’Malley rola de bruços para dar as costas e levar alguns socos enquanto é empurrado para a parede da gaiola. Mais joelhadas na coxa para Dvalishvili. Outra provocação de guilhotina de Dvalishvili fecha o round antes de ele soltar e alegar que O’Malley o beijou? Eu acho? Isso ficou estranho. O’Malley tenta acertar alguns socos no final. A buzina soa.

O MMA Fighting pontuou a luta em 10-9 para Dvalishvili.

Rodada 3:

Um começo lento para o round sangra o primeiro minuto. O’Malley continua conectando golpes no corpo quando ele encontra sucesso neste volume baixo. Chutes no corpo e socos. Ele lança um gancho de direita, mas não consegue acertar.

Dvalishvili ataca com um golpe rápido e joga O’Malley na grade antes de uma tentativa de queda. Dvalishvili acerta algumas joelhadas na cabeça enquanto segura uma pegada de guilhotina, mas O’Malley se livra e se afasta.

O’Malley quase erra com uma joelhada no meio que provavelmente deu a Chito Vera flashbacks. Chutes de perna por dentro acertam Dvalishvili. Rajada de chutes de perna acertam Dvalishvili. Direto de esquerda parece passar raspando em Dvalishvili, mas ele come bem. Bom direto de direita e joelhada conectam Dvalishvili antes do som da buzina. Esforço muito mais próximo de “Sugar”.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9 para Dvalishvili.

Rodada 4:

Bom par de socos no corpo acerta O’Malley. Ele está tentando encontrar uma maneira de cansar Dvalishvili, mas isso realmente pode não ser possível.

Dvalishvili tenta socar para conseguir uma queda, mas recebe alguns golpes pequenos por seu esforço. Uma queda grande e bem cronometrada acerta Dvalishvili na área interna do octógono. Dvalishvili trabalha da meia-guarda.

Rodada 5:

Decisão Oficial:

Pós-luta: