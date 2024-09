Bola de Ouro: Messi e Ronaldo estão fora pela primeira vez desde 2003

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ficaram de fora da lista de indicados ao prêmio Bola de Ouro deste ano, marcando a primeira vez que nenhuma das estrelas foi indicada desde 2003.

Messi, o recordista de oito vitórias, e seu rival de longa data Ronaldo, que tem cinco Bolas de Ouro em seu nome, não apareceram na quarta-feira na lista de 30 jogadores na disputa pelo prêmio deste ano, que será entregue em 28 de outubro.

Vinicius Junior, Rodri, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane estão entre os nomes indicados.

Os companheiros de equipe Vinicius e Bellingham ajudaram o Real Madrid a vencer a LaLiga e o 16º título da Liga dos Campeões do clube na temporada passada, enquanto Haaland liderou a Premier League em gols marcados e Kane fez o mesmo pelo Bayern de Munique na Bundesliga.

No início deste verão, Mbappé finalmente selou sua esperada transferência para o Madrid depois de passar seis temporadas no PSG.

Messi, que está se recuperando de uma lesão no Inter Miami, ganhou o prêmio ano passado.

Messi, 37, ganhou sua primeira Bola de Ouro em 2009 — o início de uma sequência de quatro anos levando o prêmio principal. Ele foi indicado pela primeira vez em 2006.

Ronaldo e Messi transformaram a competição em uma disputa quase bidirecional durante o auge de suas carreiras, vencendo-a um total de 13 vezes desde 2008.

A primeira indicação de Ronaldo foi em 2004.

No lado feminino, cinco estrelas dos EUA entraram na lista de indicadas, incluindo a capitã e meio-campista Lindsey Horan, a goleira Alyssa Naeher e as atacantes Trinity Rodman, Sophia Smith e Mallory Swanson, algumas semanas depois de ajudar as americanas a ganhar a medalha de ouro olímpica de 2024 no futebol feminino.

Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Salma Paralluelo e Alexia Putellas são as cinco jogadoras espanholas indicadas ao prêmio. A Espanha terminou em quarto lugar nas Olimpíadas, um ano após vencer a Copa do Mundo. O prêmio foi para jogadoras espanholas em cada um dos últimos três anos, duas vezes para Putellas e no ano passado para Bonmatí.

A Inglaterra, derrotada pela Espanha na final da Copa do Mundo de 2023, tem três indicadas: Lauren Hemp, Lauren James e Lucy Bronze.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.