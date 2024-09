Bolas ensaiadas do Liverpool levam Slot & Co. à vitória em Milão

O gol de Szoboszlai no segundo tempo coroou uma boa noite para o Liverpool, que se recuperou de uma desvantagem inicial para vencer o Milan na estreia na Liga dos Campeões. Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

MILÃO, Itália — O Liverpool venceu o Milan por 3 a 1 na Liga dos Campeões em seu jogo de abertura da nova competição expandida, mas o time de Arne Slot teve que se recuperar de um gol incrível de Christian Pulisic no terceiro minuto para selar a vitória em San Siro.

Com o heptacampeão europeu Milan enfrentando o hexacampeão Liverpool, foi o confronto de glamour perfeito para a UEFA lançar sua nova fase da liga da competição. Embora o gol de Pulisic tenha assustado o Liverpool logo no início e oferecido ao Milan a esperança de uma vitória surpreendente, a realidade acabou sendo diferente, com o Liverpool fazendo um trabalho fácil com o time da casa.

Mohamed Salah acertou o travessão duas vezes antes dos defensores Ibrahima Konaté e Virgil van Dijk marcarem de cabeça em lances de bola parada para dar ao Liverpool uma vantagem de 2 a 1 no intervalo. Um gol de Dominik Szoboszlai aos 67 minutos tornou o jogo seguro para o Liverpool, mas sua vitória nunca esteve em dúvida depois que eles anularam o gol de abertura de Pulisic. — Mark Ogden

A ameaça do Liverpool nas bolas paradas é evidente sob Slot

Ainda é cedo para Slot no Liverpool, mas os dois primeiros gols de sua equipe contra o Milan mostraram uma mudança sutil na abordagem do ex-técnico do Feyenoord em relação ao seu antecessor, Jurgen Klopp.

O Liverpool de Klopp se preocupava com os gols de seus jogadores de ataque e meio-campistas, em vez de depender muito do trabalho de campo de treinamento de conversão de bolas paradas. Mas os gols de cabeça de Ibrahima Konate e Virgil van Dijk no primeiro tempo destacaram a prontidão de Slot para tirar vantagem dos atributos físicos de seus defensores, que têm bem mais de 1,80 m de altura.

Primeiro, Konate cabeceou poderosamente a falta cobrada por Trent Alexander-Arnold, passando pelo goleiro Mike Maignan, de dentro da área de seis jardas, antes de Van Dijk fazer o mesmo após um escanteio de Kostas Tsimikas. Ambos os gols foram simples e diretos, mais uma prova do trabalho de Slot com este time.

A equipe de Arne Slot explorou magistralmente as bolas paradas para assumir o controle do jogo de terça-feira em Milão. Pier Marco Tacca/Getty Images

Também vale a pena notar que, por mais impressionante que o Liverpool tenha sido em sua execução, o Milan foi abjeto quando se tratou de defender. Os zagueiros Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic foram muito passivos ao lidar com ambas as entregas, e Konate e Van Dijk não terão chances mais fáceis durante toda a temporada. Sua ameaça aérea é inquestionável e o Liverpool marcará mais gols em jogadas ensaiadas explorando esses pontos fortes nesta temporada. — Ogden

“Capitão América” ​​começa brilhantemente antes de Milan desaparecer

A noite de Christian Pulisic não poderia ter começado melhor. Um passe de Álvaro Morata, uma defesa sem graça de Tsimikas e lá estava ele, cortando o flanco direito e acertando um final diagonal passando por Alisson, evitando o desafio de recuperação de um desesperado Alexis Mac Allister.

No entanto, as coisas pioraram a partir daí, em parte porque o Milan não conseguiu passar a bola para ele e em parte porque, com o Liverpool na frente, Pulisic passou a ter que passar muito tempo recuando para ajudar Davide Calabria a lidar com Cody Gakpo e Diogo Jota no lado esquerdo do ataque do Liverpool.

O gol de Pulisic aos três minutos deixou tudo pronto para uma noite de conto de fadas do Milan no San Siro, exceto pela reação do Liverpool que o tornou uma nota de rodapé frustrante. Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images

A química de Pulisic com Morata também é algo que o técnico Paulo Fonseca vai querer trabalhar. Deixando de lado o gol de abertura, os internacionais dos EUA e da Espanha falharam em se conectar, especialmente quando Morata caiu fundo de sua posição de atacante central. Fora da bola, ele foi seu eu trabalhador de sempre, mas mais ameaça ao gol de Alisson teria sido bem-vinda. — Gab Marcotti

Alexander-Arnold e Leao mostram seus lados bons e ruins

O confronto direto entre o atacante do Milan Rafael Leão e o zagueiro do Liverpool Alexander-Arnold resumiu perfeitamente os pontos fortes e fracos de dois dos jogadores mais talentosos, mas irritantes, do esporte.

O desempenho de Leão foi mais direto, pois ele produziu apenas vislumbres do seu melhor para o time de Paulo Fonseca. O internacional português tem ritmo e destreza — o suficiente para vencer qualquer zagueiro em seu dia — mas não houve produto final contra o Liverpool. Em uma ocasião no primeiro tempo, Leão correu 40 jardas com a bola para animar a multidão, mas em vez de localizar os corredores desmarcados de cada lado dele, ele teve problemas e perdeu a posse de bola. Isso resumiu sua noite até um raro lampejo de seu talento quando ele acertou a trave no minuto 96.

Alexander-Arnold teve mais contribuições boas do que ruins, mas não há dúvidas de que ele continua sendo um problema defensivamente. Em mais de uma ocasião, o zagueiro Konate teve que pedir para seu companheiro de equipe voltar à posição depois que ele tinha ido para o meio-campo ou permanecido na frente após um movimento de ataque. Se Leao estivesse mais ciente de seus arredores, ele teria mirado nas lacunas deixadas por Alexander-Arnold e prejudicado o Liverpool, mas isso não aconteceu.

O astro da Inglaterra também desperdiçou a posse de bola com muita frequência, mas criou o primeiro gol do Liverpool para Konate com sua famosa cobrança de falta.

É o mesmo de sempre com Alexander-Arnold. Ele é ótimo no que faz bem, mas suas fraquezas podem ser ruins e feias para o Liverpool. — Ogden

Lesão de Maignan pode prejudicar o Milan a longo prazo

A visão de “Magic” Mike Maignan batendo no gramado em frustração após sofrer uma lesão em uma colisão com Fikayo Tomori no início do segundo tempo foi difícil para Milanistas para levar, talvez até mais do que a derrota.

O goleiro francês, que em três ocasiões pediu tratamento no primeiro tempo, estava com dor visível ao sair do campo. Na melhor das hipóteses, ele é uma dúvida para o clássico de Milão neste fim de semana; na pior, estamos falando de uma estadia mais longa fora de campo.

Vale a pena notar que ele vinha cuidando de um problema na panturrilha nos últimos dias, mas garantiu ao time que estava pronto para jogar. Se Sportiello, que se machucou na pré-temporada e provavelmente ficará fora até janeiro, estivesse em forma, ele poderia muito bem ter começado. Como se viu, a forma física de Maignan provavelmente não ajudou em nenhum dos gols de bola parada do Liverpool.

Maignan precisou de atenção médica várias vezes no primeiro tempo antes de finalmente ser substituído no começo do segundo. Quanto tempo ele ficará fora pode determinar a sorte do Milan nesta temporada. Fabrizio Carabelli/PA Images via Getty Images

Para piorar a situação, seu reserva, o ex-goleiro do Atalanta Marco Sportiello, está lesionado no momento, o que explica por que Fonseca teve que recorrer a Lorenzo Torriani, de 19 anos — que nunca havia jogado um único minuto de futebol no time principal — para substituir Maignan. Na verdade, Torriani era apenas o terceiro goleiro escolhido no ano passado… para o “Primavera” ou time Sub-21 do Milan.

Isso é ser jogado no fundo do poço.

Não havia muito que Torriani pudesse fazer pelo gol de Szoboszlai, e ele certamente parecia confiante em campo. Ele não tinha medo de jogar de trás como Maignan gosta de fazer e, em uma ocasião, ele correu para fora de sua área de pênalti para chutar uma bola longa por cima. No geral, não foi uma estreia ruim, mas provavelmente o melhor para o Milan se eles não precisarem vê-lo novamente por um tempo. — Marcotti

Por que a multidão contida?

No sábado, 71.273 torcedores — um quase lotação esgotada — lotaram o San Siro para assistir ao Milan enfrentar o recém-promovido Venezia em uma partida da Série A, enquanto os anfitriões conquistaram uma vitória de 4 a 0. Quatro dias depois, apenas 59.826 compareceram à visita do hexacampeão europeu Liverpool no Rossonerijogo de abertura da reformulada Liga dos Campeões da UEFA.

Como você explica os mais de 11.000 fãs desaparecidos? Obviamente não é o prestígio da ocasião ou do oponente; em vez disso, uma pista pode estar nos preços cobrados.

Os bilhetes mais baratos disponíveis custam 74 € (82 dólares) e os mais baratos no nível inferior custam 124 € (138 dólares). Em contraste, o Liverpool mais caro assentos regulares para adultos custam £ 61 (US$ 80). Isso levou à resistência dos fãs nas redes sociais e, previsivelmente, a várias faixas de assentos vazios na terça-feira à noite.

A Liga dos Campeões é, obviamente, uma fonte de renda para os clubes em termos de receita de bilheteria, mas, obviamente, você tem que garantir que os torcedores fiquem nos assentos. — Marcotti

Milan é muito manso para o gosto de Zlatan

Eles esperaram, como sempre fazem, até o fim do período de descontos e então deixaram a bola rolar.

Os jogadores do Milan se alinharam em frente à Curva Sud, aparentemente para agradecer aos fãs hardcore do Ultras vestidos de preto pelo apoio, mas na verdade para deixá-los desabafar. E eles desabafaram, cantando “Vamos ver algumas b—s!” e “Estamos cansados ​​disso!”

Obviamente, nenhum torcedor ficará feliz com uma derrota em casa por 3 a 1 no dia de abertura da nova Liga dos Campeões, mas a atitude revela uma questão mais complexa que envolve o clube: a ideia de que o técnico Paulo Fonseca é muito bonzinho, que alguns jogadores são fracos e que há necessidade de um homem duro — um “homem do futebol” — para impor disciplina.

Esse homem, claro, é Zlatan Ibrahimovic, que está no conselho do RedBird, os donos do clube. Ninguém duvida que ele é um cara durão e um vencedor, e sua chegada no verão foi saudada como um golpe. Finalmente, um ex-jogador lá em cima que poderia comandar o respeito de todos e ser um canal entre o vestiário, o treinador, a diretoria e a propriedade.

Ibrahimovic estava ausente (“motivos pessoais”, ele disse) antes desta partida e antes do pontapé inicial, ele entrou direto no modo Zlatan. Referindo-se à sua ausência, ele disse: “Quando o leão vai embora, os gatos saem. Quando o leão retorna, os gatos desaparecem.” Ele então acrescentou: “Qual é o meu papel? É simples. Muitas pessoas falam, mas eu estou no comando. Eu sou o chefe e todos trabalham para mim.”

Se for esse o caso, ele tem muito trabalho pela frente porque o Milan venceu apenas um dos seus primeiros cinco jogos nesta temporada em todas as competições. O tempo dirá se ele é o chefe que chuta o traseiro e coloca todo mundo do seu lado ou se ele é mais como aquela velha esquete do Saturday Night Live. — Marcotti