Bordéis de Las Vegas alertam após acusação de Diddy, não use óleo de bebê como lubrificante

Diddy pode pensar que ele é esperto com a grande quantidade de óleo de bebê que os federais dizem que ele escondeu, mas especialistas na indústria do sexo dizem que ele estocou a substância errada… e está fazendo a sujeira de maneira errada!

ICYMI … a acusação de 14 páginas contra Diddy afirma que as autoridades recuperaram mais de 1.000 frascos de óleo e lubrificante para bebês, bem como outros suprimentos sensuais, nas batidas em suas casas em Miami e Beverly Hills.

Essa notícia não agrada a vários bordéis da área de Las Vegas – eles nos dizem que as pessoas não deveriam usar óleo de bebê como lubrificante, porque é ruim para a saúde vaginal e pode deformar os preservativos.

Por exemplo, um representante do Chicken Ranch Brothel nos disse que eles não usam óleo de bebê como lubrificante porque pode afetar o pH da mulher lá embaixo, e os ginecologistas dizem que pode causar problemas como vaginose bacteriana.

Enquanto isso, no Love Ranch… eles nos dizem que óleo de bebê pode ser usado durante momentos sensuais, mas definitivamente não no evento principal, citando muitos desses mesmos motivos.

Mesmo os bordéis que mantêm lubrificante no local – como o Mustang Ranch e o Baby Hacienda Ranch – dizem que têm talvez algumas caixas de lubrificante em mãos, mas definitivamente não 1.000 garrafas.

Aliás, cada bordel tem seu lubrificante pessoal de escolha, se o tiver em estoque, e dizem que há muitas grandes marcas que oferecem opções muito melhores – em termos de saúde e conforto – do que óleo para bebês.

Mais um especialista entrando no chat é Holly Madison — Hugo HefnerA ex-GF e estrela de “The Girls Next Door” – falou abertamente em seu podcast “Girls Next Level” sobre Hef usando óleo de bebê como lubrificante, embora ela tenha dito a ele que não queria usá-lo.