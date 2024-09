Boston College lidera a Semana 4 de uniformes de futebol universitário

A quarta semana do futebol universitário traz mais calor uniforme com significados profundos.

Depois de perder para o Missouri Tigers na Semana 3, que os tirou do ranking AP Top-25, o Boston College Eagles busca vingança no sábado, quando enfrentará o Michigan State Spartans.

Contra o Michigan State, os Eagles usarão seus fios “Red Bandanna” para homenagear o ex-aluno do Boston College, Welles Crowther, que morreu durante o 11 de setembro. O uniforme apresenta um padrão paisley vermelho que preencherá os números, letras, faixa da calça e logotipo da escola na camisa.

Crowther salvou 18 vidas durante os ataques e foi lembrado como “o homem da bandana vermelha”. Ele usou a bandana para ajudá-lo a respirar através da fumaça.

Aqui estão algumas das melhores combinações de uniformes para a quarta semana do futebol universitário no sábado.

Fios históricos

O South Carolina Gamecocks está revisitando a história com uma camisa alternativa de retorno contra o Akron Zips. Os fios de retorno homenageiam a temporada de 1980 do time, quando o então running back George Rogers ganhou o Heisman Trophy.

O BYU Cougars celebrará seu 100º ano como um programa de futebol com camisas retrô contra o Kansas State Wildcats no LaVell Edwards Stadium. A BYU jogou seu jogo intercolegial inaugural em 1922, mas ficou de fora por duas temporadas (1943 e 1945) por causa da Segunda Guerra Mundial.

A BYU dará início à sua conferência Big 12 com um uniforme branco que reproduz os trajes usados ​​pelos Cougars durante a temporada de 1996 do Cotton Bowl.

Quem está animado para os uniformes retrô!? foto.twitter.com/uAntEitIUT — BYU FUTEBOL (@BYUfootball) 20 de setembro de 2024

Combinações únicas

O Louisiana Tech Bulldogs prestará homenagem àqueles que serviram nosso país nas forças armadas usando um uniforme todo vermelho contra o Tulsa Golden Hurricane. O uniforme inclui um capacete vermelho que substitui o preenchimento tradicional do logotipo do Louisiana Tech com as estrelas e listras.

Arrasando todo vermelho no sábado 🇺🇸🔴 Red Out x Apreciação Militar#LatidoMaisAlto foto.twitter.com/HaHJdwhZrU — Futebol LA Tech 🏈 (@LATechFB) 19 de setembro de 2024

O Liberty Flames, que começou com 3-0, usará camisas azuis-gelo com calças brancas na partida contra o East Carolina Pirates.

O Liberty estreou os uniformes na vitória por 30 a 24 sobre o New Mexico State Aggies na Semana 2, quando o running back Quinton Cooley correu por 111 jardas e dois touchdowns em 12 corridas.

O LSU Tigers (2-1) usará suas elegantes camisas roxas com calças amarelas quando receber o UCLA Bruins. O Tigers enfrentará o Bruins pela primeira vez desde a temporada de 2021, quando o UCLA venceu por 38-27 na partida inaugural das duas escolas.