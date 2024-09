Boston College surpreende o No. 10 Florida State, fazendo Noles 0-2

TALLAHASSEE, Flórida — Bill O’Brien alertou que foi apenas uma vitória. Mas que primeira vitória massiva de 2024 foi para o Boston College — e para a era O’Brien.

Treshaun Ward totalizou 138 jardas de ataque, incluindo uma recepção para touchdown de 13 jardas, contra seu antigo time, quando o Boston College surpreendeu o 10º colocado Florida State por 28 a 13 na noite de segunda-feira.

Ward, natural de Tampa, que jogou no Florida State de 2019 a 2022, teve 77 jardas corridas e 61 jardas recebidas, enquanto os Eagles (1-0, 1-0 Atlantic Coast Conference) totalizaram 263 jardas corridas.

Foi uma estreia retumbante para O’Brien, que foi introduzido em meados de fevereiro após a saída de Jeff Hafley para se tornar o coordenador defensivo do Green Bay Packers.

“Estou muito orgulhoso desses caras”, disse O’Brien. “Eles foram resilientes esta noite. Vir aqui contra um time que realmente, em suas mentes, tinha que ter essa vitória, é uma declaração e tanto para o BC. Mas é apenas uma vitória.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

O ataque dos Eagles produziu drives de touchdown de 71 jardas, 68 jardas e 60 jardas. O defensive back do BC, Max Tucker, também interceptou DJ Uiagalelei, e seu retorno de 58 jardas colocou os Eagles na linha de gol da FSU para outro touchdown.

O Florida State venceu cinco partidas consecutivas na série, mas foi superado no ataque e na defesa nesta.

Os Seminoles, vistos como concorrentes a uma vaga no College Football Playoff de 12 times, caíram para 0-2 pela primeira vez desde 2021.

“Estou farto de como esta temporada começou”, disse o treinador do Florida State, Mike Norvell. “Eu falhei em preparar o time para poder sair e responder esta noite.”

Uiagalelei completou 21 de 42 passes para 272 jardas e um passe para touchdown de 29 jardas para Kentron Poitier no terceiro quarto, reduzindo a vantagem do BC para 21-13.

Mas o BC respondeu no próximo ataque, marchando 60 jardas em 12 jogadas, com o TD de 2 jardas de Kye Robichaux dando aos Eagles uma vantagem de 28 a 13 faltando 1:03 para o fim do terceiro quarto.

O Florida State marcou em apenas uma das seis investidas no segundo tempo.

Thomas Castellanos quase conseguiu uma virada sobre o Florida State em 2023, lançando para 305 jardas e um touchdown e correndo para 95 jardas e outra pontuação em uma derrota por 31-29. Embora não tão prolífico na segunda-feira, o quarterback do BC completou 10 de 16 passes para 106 jardas e dois touchdowns, além de 73 jardas correndo e uma corrida de touchdown de 4 jardas.

“Tudo o que fizemos nesta offseason, desde um treino de inverno, treino de verão, levou a isso”, disse Castellanos. “Foi para isso que nos preparamos. Deu tudo certo.”