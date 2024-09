Brad Pitt de mãos dadas com GF Ines De Ramon após a estreia de ‘Wolfs’

Brad Pitt e seu glamour GF Inês de Ramon saíram com força total … vistos de mãos dadas após a estreia de “Wolfs” em Hollywood.

A dupla de cores coordenadas fugiu rapidamente da estreia de “Wolfs” de Pitt no TCL Chinese Theatre na quarta-feira … indo para o restaurante apropriadamente chamado Mother Wolf para relaxar após a fanfarra.

Brad era todo sobre Ines, certificando-se de que ela entrasse no carro com segurança quando eles saíssem da festa, com todos os paparazzi fervilhando ao redor deles.