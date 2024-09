Brandon Aiyuk causa cena dramática seminua no treino do 49ers após impasse com Kyle Shanahan

São Francisco 49ers receptor amplo Brandon Aiyuk foi repreendido pelo treinador Kyle Shanahan no treino e respondeu por fazendo uma birra pública sobre o menor problema possível. O drama se seguiu quando a diva WR teve que fica só de cueca no meio do campo e tudo foi capturado em vídeo.

Controvérsia dos shorts de Brandon Aiyuk

Com o defendendo os campeões da NFC para um tórrido 1-2 no início da temporada de 2024a última coisa que eles precisavam era adicionar problemas não relacionados ao futebol à mistura.

Shanahan chamou Aiyuk por ser o único jogador no treino que não apareceu com o uniforme adequado. Seu short vermelho não combinou com o resto da equipe de preto, apesar de todos os outros parecerem ter entendido o memorando.

O jogador de 26 anos cooperou com seu furioso treinador, mas o fez como uma criança, fazendo cena enquanto se trocava no meio do campo com todos assistindo. Nove os fãs apontaram que ele estava causando um problema desnecessário porque ele estava com o short correto, que ele poderia ter usado em primeiro lugar.

Aiyuk lutando entre lesões do 49ers

Aiyuk tem uma reputação de criador de problemas e buscador de atenção depois de seu impasse tumultuado fora de temporada com os 49ers front office sobre um novo contrato. No começo, ele exigiu uma troca por causa de dúvidas sobre seu papel em um crime que também incluiu Christian McCaffery, Deebo Samuel e George Kittle.

Eventualmente, eles se estabeleceram em um Contrato de 4 anos e US$ 120 milhões antes do início da temporada, mas como o vídeo da prática mostra, isso não impediu suas travessuras. Toda a equipe teve dificuldades nos três primeiros jogos, mas há uma corrente de tensão com Aiyuk em particular devido ao seu contrato monstruoso.

Com McCafferySamuel e Kittle jogos perdidos devido a lesõesAiyuk não avançou da maneira que Shanahan esperava, muito menos enquanto estava pago como um dos melhores wide receivers da liga. Aiyuk conseguiu apenas 11 recepções para 119 jardas nos três primeiros jogos, embora tenha recebido muito mais atenção das defesas adversárias.

Fãs razoáveis ​​​​esperarão que o vídeo exagerado do treino seja esquecido quando o 49ers enfrentam o New England Patriots no domingomas o desempenho de Aiyuk será, sem dúvida, monitorado mais de perto agora.

Primeiramente, é melhor ele aparecer com o uniforme certo.