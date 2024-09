Brandon Aiyuk corre durante treino com o San Francisco 49ers

SANTA CLARA, Califórnia — Após uma das negociações de contrato mais turbulentas — e públicas — da história recente, o wide receiver Brandon Aiyuk, do San Francisco 49ers, não acredita que haja ressentimentos entre ele e a equipe.

Quando perguntado na terça-feira se ele e os Niners conseguiriam superar o vai e vem que levou à extensão de contrato de quatro anos e US$ 120 milhões que ele assinou na sexta-feira, Aiyuk reconheceu o papel que desempenhou na extensão das negociações.

“Não vou mentir: tornei isso um pouco mais difícil do que o necessário no final”, disse Aiyuk em seus primeiros comentários desde que assinou seu novo contrato. “Quer dizer, foi assim para mim, não vou dizer o tempo todo, mas no mês passado, acho que fomos muito bem.”

Quando os Niners retornaram ao campo para o treino “bônus” de terça-feira em preparação para a abertura de segunda-feira à noite contra o visitante New York Jets, Aiyuk estava com sua camisa número 11 e trabalhando em seu lugar habitual com os outros wideouts. Foi o primeiro treino de Aiyuk com o time desde a sexta-feira antes do Super Bowl LVIII, um período de 207 dias. Esses dias foram amplamente marcados pelas negociações tensas entre o time e Aiyuk, que o fizeram recorrer frequentemente às mídias sociais para expressar suas queixas não apenas sobre como elas estavam indo, mas sobre quanto tempo estavam levando.

Em vários momentos, Aiyuk tentou pressionar os Niners para fechar um acordo.

Em março, Aiyuk usou sua plataforma de mídia social para emojis que se traduziam em “dinheiro fala, touros— anda” depois que o gerente geral John Lynch insistiu nas reuniões da liga que o time queria pagar Aiyuk. O recebedor ficou longe do programa de offseason do time e não apareceu para o minicamp do time completo no início de junho, incorrendo em $ 101.000 em multas.

Antes de San Francisco abrir o campo de treinamento em julho, Aiyuk solicitou oficialmente uma troca e prontamente se apresentou no campo no horário combinado com o resto de seus companheiros de equipe, dizendo que estava lidando com dores nas costas e no pescoço que o manteriam fora dos treinos e evitariam que os Niners o multassem por não participar.

Quando questionado sobre sua disposição de exercer influência durante as negociações, Aiyuk não se esquivou.

“Uma roda que range precisa ficar silenciosa às vezes e saber quando ranger”, disse Aiyuk.[I was] apenas [finding] todo esse equilíbrio.”

Durante sua espera, Aiyuk compareceu a reuniões e atividades da equipe, mas não treinou. Na terça-feira, Aiyuk disse que era estranho estar lá para todo o resto, além de assistir seus companheiros de equipe se vestirem e irem treinar sem se juntar a eles.

“Essa foi provavelmente a parte mais difícil de tudo, porque naquele momento você envolveu o resto do time”, disse Aiyuk. “Estou aqui todos os dias; eles estão se preparando para ir treinar, e eu não.

“Foi um pouco estranho, mas acho que funcionou como precisava.”

Durante a maior parte do hold-in, Aiyuk e os Niners estavam incertos sobre como tudo aconteceria. Apesar da reticência inicial, os Niners eventualmente começaram a receber ofertas de troca pelo wideout estrela e deram permissão a Aiyuk para negociar contratos com times interessados.

Parâmetros de trocas propostas com o New England Patriots e o Cleveland Browns foram rapidamente colocados em prática, mas Aiyuk rejeitou esses pontos de desembarque. Outro acordo foi fechado com o Pittsburgh Steelers, mas, novamente, nem os Niners nem Aiyuk realmente queriam se separar.

Durante todo esse tempo, Aiyuk disse que precisava “colocar minha mente no lugar” para uma troca ser uma possibilidade. E embora Aiyuk tenha indicado que é “fácil” dizer agora, ele concorda com a noção de que sempre quis permanecer no time pelo qual cresceu torcendo em sua cidade natal, Rocklin, Califórnia, a cerca de três horas de carro a nordeste das instalações do time.

“Acho que eu simplesmente tinha uma ideia do que queria”, disse Aiyuk. “Não apenas em termos de dinheiro, mas em todas essas coisas [such as long-term team success and quarterback play]e, no fim das contas, eu queria estar aqui. Acabei ficando aqui, então estou feliz. Estou bem. Estou pronto para ir.”

Com Aiyuk e o left tackle Trent Williams de volta ao time após este último ter assinado seu próprio contrato reformulado na terça-feira, os Niners retornam cerca de 87% de seus snaps ofensivos de uma unidade que estava perto do topo da liga em muitas categorias importantes na temporada passada.

O impulso dado por Aiyuk e Williams era inconfundível no vestiário na tarde de terça-feira.

“Um monte de energia no prédio”, disse o wideout Jauan Jennings. “Ter nosso time de volta significa tudo, e agora estamos prontos para a Semana 1.”

De sua parte, Aiyuk disse várias vezes na terça-feira que se sente “leve” com o peso das negociações do contrato não mais pairando sobre sua cabeça. Em termos de condicionamento, Aiyuk disse que estará pronto para enfrentar os Jets na segunda-feira à noite depois de fazer mais três treinos esta semana, chamando a si mesmo de “super animado”, “fresco” e “renovado”.

Ao entrar nesta temporada, Aiyuk pretende superar sua campanha de destaque de 2023, durante a qual terminou com 1.342 jardas recebidas e ficou em segundo na NFL em jardas por recepção (17,9) e em primeiro em jardas por alvo (12,9), a caminho de ganhar honras de segundo time All-Pro.

Aiyuk também reconheceu que há pressão adicional para exceder essa produção agora que ele é um dos wideouts mais bem pagos da liga.

“Mas é por isso que vou ser pago dessa maneira”, disse Aiyuk. “Porque esse é o tipo de jogador que acredito que sou, e esse é o jogador que quero continuar a ser e esse é o jogador que me esforço para ser. Acho que é mais para colocar essa pressão em mim mesmo.”