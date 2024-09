Brandon Moreno x Amir Albazi definido como novo evento principal do UFC Edmonton

O retorno do UFC a Edmonton tem um novo evento principal, com o ex-campeão peso-mosca Brandon Moreno retornando à ação contra Amir Albazi em uma luta de cinco rounds em 2 de novembro no Rogers Place.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou a luta na terça-feira nas redes sociais, com a atração principal previamente anunciada entre Rose Namajunas e Erin Blanchfield mudando para o co-evento principal. Namajunas vs. Blanchfield deve permanecer uma luta de cinco rounds.

A luta serve como o retorno de Moreno à ação após sofrer derrotas consecutivas por decisão dividida para Alexandre Pantoja e Brandon Royval, anunciando então planos de fazer uma pausa no esporte. Moreno finalmente optou por tirar um tempo de inatividade antes de marcar seu retorno, que agora está marcado para novembro.

Enquanto isso, Albazi compete pela primeira vez desde que derrotou Kai Kara-France por uma decisão acirrada em junho de 2023 para se colocar na disputa pelo título. Albazi estava programado para enfrentar Moreno em fevereiro, mas uma lesão no pescoço o forçou a ficar de fora para se recuperar.

Agora que está saudável novamente, Albazi retoma sua carreira contra Moreno com a esperança de que uma vitória possa colocá-lo em uma disputa pelo título contra Pantoja no futuro.

O card do UFC Edmonton também conta com duas lutas de pesos pesados, com o rei dos nocautes Derrick Lewis enfrentando Jhonata Diniz e Alexandr Romanov enfrentando Rodrigo Nascimento.

Aqui está o card completo como está atualmente, com a ordem das lutas ainda a ser definida:

EVENTO PRINCIPAL: Brandon Moreno vs. Amir Albazi

Rose Namajunas contra Erin Blanchfield

Derrick Lewis x Jhonata Diniz

Aiemann Zahabi vs. Pedro Munhoz

Mike Malott contra Trevin Giles

Caio Machado vs. Brendson Ribeiro

Alexandr Romanov vs. Rodrigo Nascimento

Chad Anheliger contra Cody Gibson

Serhiy Sidey contra Garrett Armfield

Marc-Andre Barriault x Dustin Stoltzfus

Ariane Da Silva vs. Jasmine Jasudavicius

Jamey-Lyn Horth x Ivana Petrovic