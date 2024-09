Brasil precisa de Neymar em forma para ganhar a Copa do Mundo de 2026 – Rodrygo

O craque do Real Madrid, Rodrygo, disse que o Brasil precisa de Neymar se quiser conquistar o recorde de sua sexta Copa do Mundo em 2026.

O jogador de 23 anos, que marcou um gol no primeiro tempo para ajudar o Brasil a vencer o Equador por 1 a 0 na sexta-feira e interromper a sequência de três derrotas consecutivas nas eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo de 2026, disse que Neymar é fundamental para o sucesso do Brasil.

“Ele é nossa estrela, nosso melhor jogador”, disse Rodrygo em entrevista exclusiva à ESPN Brasil. “Qualquer um pode ver o quanto ele faz falta. Ter Neymar saudável, que é o que todos nós queremos, [and] ele está nos estágios finais de sua recuperação. Queremos que ele volte o mais rápido possível.”

O Brasil, pentacampeão mundial, perdeu partidas consecutivas para Uruguai, Colômbia e Argentina no final do ano passado e estava em sexto lugar na classificação após seis rodadas. Com a vitória de sexta-feira, o Brasil agora tem 10 pontos e está em quarto lugar. Eles enfrentam o Paraguai em Assunção na terça-feira.

O maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira masculina passou por uma cirurgia para reparar os ligamentos cruzados anteriores e lesões no menisco do joelho esquerdo em 2 de novembro de 2023 no Brasil.

O ex-astro do Barcelona e do Paris Saint-Germain, que se juntou ao Al Hilal, clube da Saudi Pro League, no verão de 2023 em uma transferência de € 90 milhões do PSG, se machucou na derrota do Brasil para o Uruguai nas eliminatórias da Copa do Mundo em outubro de 2023.

Ele já havia enfrentado longos períodos de lesão, incluindo uma série de lesões no tornozelo e no pé direito no passado, o que o forçou a perder seis semanas de ação em 2021 e a campanha vitoriosa do Brasil na Copa América de 2019.

Rodrygo disse que mantém contato com Neymar e que o considera um ídolo.

“A gente sempre manda mensagem um para o outro. Ele agora está voltando a treinar com o grupo”, disse Rodrygo. “Ele é um ótimo companheiro de equipe. Fico triste quando vejo alguém falando mal dele, pela pessoa que ele é. Ele sempre me manda mensagem, me ajuda. Eu o amo. Além de ser meu ídolo como jogador, como pessoa ele tem se mostrado uma pessoa fantástica.”

Rodrygo marcou 10 gols em 34 jogos da LaLiga na temporada passada, além de balançar as redes cinco vezes na Liga dos Campeões.

Seu lugar no time do Real Madrid ficou sob pressão com a chegada de Kylian Mbappé, embora o técnico Carlo Ancelotti tenha continuado a escalá-lo como parte de uma linha de três atacantes até agora nesta temporada.

O Paraguai empatou sem gols com o Uruguai na partida das eliminatórias na sexta-feira.