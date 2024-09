Braxton Whitehead da WHL se compromete com o Arizona State, desafiando as regras da NCAA

Braxton Whitehead, do Regina Pats da Western Hockey League, recebeu um compromisso verbal para a temporada 2025-26 do programa da Divisão I da Arizona State University, apesar das regras de elegibilidade da NCAA que impedem qualquer jogador que tenha participado de um grande jogo de hóquei júnior de jogar hóquei universitário.

Este é o primeiro compromisso da NCAA para um jogador da Canadian Hockey League desde que uma ação coletiva proposta foi movida contra a NCAA e 10 universidades em agosto, alegando que as regras de elegibilidade violam as leis antitruste. O processo busca permitir que os jogadores joguem hóquei tanto em juniores quanto na faculdade, o que seria uma mudança drástica no cenário de desenvolvimento de jogadores.

Independentemente de o processo ser bem-sucedido ou não, Whitehead e a Arizona State estão confiantes de que essas restrições serão suspensas antes que ele se junte aos Sun Devils em 2025.

“[ASU’s] slogan é ‘Seja a Tradição’ e acho que eles adoram a ideia de eu ser um pioneiro em tudo isso e abrir caminho com as relações da NCAA e da CHL”, disse Whitehead à ESPN na quinta-feira. “Estou muito esperançoso de que [the rules] será substituído antes da temporada 2025-26.”

A NCAA considerou qualquer um que jogou na CHL — composta pela WHL, a Ontario Hockey League e a Quebec Maritimes Junior Hockey League — como inelegível porque há jogadores que assinaram contratos profissionais com times da NHL jogando nessas ligas. Jogadores da CHL também recebem um estipêndio mensal que é limitado a $250.

O Estatuto 12.2.3.2 da NCAA afirma que “um indivíduo não será elegível para atletismo intercolegial em um esporte se o indivíduo já competiu em um time profissional”.

Em agosto, o jogador da OHL Rylan Masterson desafiou essa regra. Ele entrou com uma proposta de ação coletiva no Tribunal Distrital dos EUA de Western New York contra a NCAA e 10 universidades pelo que o processo chamou de “boicote em grupo” de jogadores juniores canadenses. Ele disse que o boicote “impede a competição entre a CHL e a NCAA por jogadores de ponta e, portanto, suprime artificialmente a compensação para os jogadores e cria artificialmente ligas menos competitivas”, o que ele argumentou ser “ilegal sob as leis antitruste”.

Whitehead, um atacante de 20 anos, está entrando em sua quinta e última temporada com os Pats. Ele jogou 195 jogos na WHL, marcando 52 pontos em 52 jogos na temporada passada.

O programa de hóquei masculino do Arizona State não quis comentar, citando as regras da NCAA sobre discutir jogadores antes de eles serem oficialmente contratados.

Houve um debate crescente no hóquei universitário sobre a eliminação das restrições aos jogadores da CHL, especialmente depois que as regras de nome, imagem e semelhança da NCAA foram flexibilizadas em 2021. Os defensores da mudança das regras da CHL apontaram para atletas bem remunerados em outros esportes — como nadadores olímpicos — que mantiveram sua elegibilidade à NCAA; e apontaram que alguns programas de hóquei universitário acolheram jogadores que jogaram partidas profissionais no exterior sem que a NCAA os impedisse de jogar na faculdade.

“Qualquer um que ame hóquei e ligas de desenvolvimento tem observado o que está acontecendo no espaço NIL e no espaço do portal de transferência, tentando imaginar se isso terá implicações no futuro de como os jogadores juniores de hóquei se desenvolvem”, disse o comissário da WHL Dan Near. “Acho que este pode ser o primeiro dominó a cair nesse sentido.”

Para Whitehead, foi a ação coletiva proposta que realmente lançou as bases para o compromisso do Estado do Arizona.

A ação coletiva proposta não foi inesperada pela NCAA. Em 2023, durante uma revisão de suas políticas, a NCAA determinou que havia uma vulnerabilidade legal em um potencial “boicote em grupo” de jogadores juniores canadenses. Mas os treinadores dos programas nunca tomaram medidas formais para derrubar a regra antes que a ação fosse movida.

Embora a eliminação das restrições possa aumentar o conjunto de talentos para o hóquei da NCAA, há temores entre alguns treinadores de que talentos de elite optem por não jogar hóquei universitário sem sofrer a pressão atual de perder a elegibilidade caso escolham juniores canadenses.

“Isso forçou as crianças a decidirem desde cedo qual caminho querem seguir”, disse Near.

Whitehead disse que queria jogar hóquei universitário nos EUA desde que cresceu no Alasca. A ação coletiva proposta “despertou meu interesse”, disse ele. Whitehead enviou várias cartas para programas da NCAA — incluindo Arizona State, sua escolha número 1.

“Eu meio que acertei na loteria com o momento de tudo o que está acontecendo agora”, disse ele. “Eu acho [the suit] “me deu aquele passo extra só para me expor e tentar algo que nunca foi feito antes.”

Whitehead informou seus companheiros de equipe em Regina sobre seu compromisso na quinta-feira, depois que rumores surgiram no vestiário.

“Eu conheço meus companheiros de equipe muito bem, e eles sempre me apoiam em buscar coisas novas. Depois que eu meio que tirei o nervosismo do caminho, eles ficaram todos muito felizes”, disse Whitehead, acrescentando que há interesse entre alguns deles em “seguir meus passos” para compromissos da NCAA.

O comprometimento de Whitehead com a ASU pode abrir as comportas para jogadores da CHL. De acordo com uma fonte de hóquei da NCAA, alguns programas universitários estão “já alocando orçamentos de recrutamento” para enviar olheiros para jogos da CHL nesta temporada para recrutar jogadores.

“Estamos entusiasmados que uma das opções de pós-graduação para jogadores da WHL poderia ser a NCAA, se isso mudasse”, disse Near. “Quantas mais opções nossos jogadores tiverem saindo da nossa liga, melhor.”

Kristen Shilton, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.