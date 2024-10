Breanna Stewart, visando a expiação dos playoffs, passa pelos Ases

NOVA YORK – Breanna Stewart ganhou o prêmio de MVP da WNBA na temporada passada, mas achou que seu desempenho nos playoffs não foi bom o suficiente depois que o New York Liberty perdeu as finais da WNBA para o Las Vegas Aces – algo que ficou duro com Stewart.

“Acho que cresci com isso”, disse Stewart sobre sua decepção na pós-temporada de 2023. “Tive – infelizmente – muito tempo para refletir sobre isso e onde posso ser melhor. E como lidar melhor com as coisas coletivamente. Mas com isso, não esqueço quem sou e o que posso fazer.”

Para que ninguém esqueça, Stewart mostrou a eles no domingo a vitória do Liberty por 87-77 sobre os Ases no jogo 1 de sua série melhor de cinco semifinais da WNBA no Barclays Center. Stewart fez 34 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, acertando 12 de 19 do chão e 8 de 9 da linha.

Foi o sexto jogo da carreira de Stewart com mais de 30 pontos nos playoffs; apenas Diana Taurasi (8) do Phoenix tem mais. A energia de Stewart para fazer o Liberty começar bem fez com que fosse um dia difícil para o bicampeão Aces.

“Ela teve muitos desencontros”, disse a técnica do Las Vegas, Becky Hammon, sobre a eficácia de Stewart, que incluiu 20 pontos no primeiro tempo. “Estávamos trocando guardas para ela e [Jonquel Jones] naquele primeiro tempo, e não deveríamos fazer isso. E eles nos destruíram lá, os dois grandes.”

Apoiando Stewart estavam a armadora Sabrina Ionescu (21 pontos) e o atacante Jones (13 pontos, 12 rebotes). Stewart e Ionescu, através de gols e assistências, foram responsáveis ​​por 62 dos 87 pontos do Liberty.

“Você está tentando cavar um buraco o tempo todo”, disse Hammon. “Não é assim que você quer começar, especialmente na estrada.”

Historicamente, as equipes da WNBA que vencem o primeiro jogo de uma série melhor de cinco vencem essa série 77% das vezes (27-8). A esperança da Liberdade que se confirma novamente. Na temporada passada, foi o time que mais precisou de recuperação nas semifinais. Eles perderam o primeiro jogo contra o Connecticut por 78-63; Stewart fez 19 pontos, mas acertou 9 de 25 em campo.

Ela e o Liberty voltaram para vencer a série por 3 a 1, mas não conseguiram superar os Ases, caindo por 3 a 1 nas finais. Para a pós-temporada de 2023, Stewart acertou apenas 35,8% em campo e 19,6% na faixa de 3 pontos.

O que poucos fora de sua equipe, familiares e amigos sabiam era que Stewart estava lidando com muita coisa fora das quadras no outono passado. Seu sogro estava lutando contra o câncer (ele morreu em 6 de outubro) e sua esposa, Marta, deu à luz seu segundo filho em 25 de outubro, uma semana após o término das finais com uma derrota por 70-69 no jogo 4 em Nova York.

Stewart nunca usou os tempos difíceis pessoais como razão pela qual ela não estava no seu melhor durante os playoffs de 2023. Na verdade, ela ainda disse à torcida do Barclays Center depois do jogo de domingo que tinha “muito o que compensar” em relação ao ano passado.

Stewart, que veio para Nova York em 2023 como a agente livre mais cobiçada da história da WNBA, ganhou dois títulos da liga quando jogou pelo Seattle Storm, com quem ganhou seu primeiro prêmio de MVP em 2018. Natural de Syracuse, Nova York, e quatro vezes campeão da NCAA na UConn, Stewart veio para Nova York tanto para ficar mais perto de casa quanto para tentar ajudar o Liberty a conquistar o primeiro título da franquia.

Nesta temporada, Nova York teve o melhor recorde da liga, 32-8, e ficou em primeiro lugar. Ele varreu sua série de primeira rodada contra o Atlanta Dream, com Stewart registrando 33 pontos e 17 rebotes combinados nos dois jogos. Uma vitória na terça-feira no jogo 2 contra os Ases colocará o Liberty um passo mais perto de sua sexta tentativa de conquistar o título da WNBA.

“A última vez não foi o que mais me orgulho”, disse Stewart sobre os playoffs de 2023, “mas vou continuar a melhorar”.