Breece Hall, do Jets, está pronto para enfrentar o colega de faculdade Brock Purdy

FLORHAM PARK, NJ —

1. Caras de Ames: O running back Breece Hall enfrentará seu antigo colega de quarto da faculdade durante o “Monday Night Football” no Levi’s Stadium. Ele e o quarterback do San Francisco 49ers, Brock Purdy, se deram tão bem na Iowa State que viveram juntos por dois anos na escola, competindo em videogames, curtindo música (Purdy tinha um piano elétrico em seu quarto) e repreendendo o terceiro colega de quarto Mike Rose por seus hábitos desleixados.

O melhor dia deles era domingo, quando o trio se reunia na sala de estar para assistir aos jogos da NFL. Olhando para trás, Rose disse que eles sempre souberam que Hall tinha talento para jogar na liga. Rose deu crédito a Purdy por pressionar Hall a se tornar um jogador melhor.

“Definitivamente ficou competitivo”, Rose, um ex-linebacker dos Cyclones, disse à ESPN. “Breece e Brock definitivamente iriam para cima. Eles estavam sempre tentando superar um ao outro, fosse Madden ou qualquer coisa.

“Brock sempre foi mais duro com Breece para fazê-lo se desenvolver um pouco, assim como com futebol e coisas assim. Brock era o exemplo perfeito de como fazer isso. Brock era como um bom mentor para Breece. Acho que Brock sempre tirava sarro dele.”

Purdy era hiperfocado, um viciado em filmes que abraçava a preparação. Ele “sempre pressionou Breece dessa forma para se tornar mais um profissional e coisas assim”, de acordo com Rose. Hall ecoou esse sentimento, chamando Purdy de “líder supremo. Só de estar perto dele por 2 anos e meio, isso me tornou uma pessoa melhor. Ele contagia você.”

Rose e Purdy viveram juntos por um semestre, então convidaram Hall, que tinha um quarto no primeiro andar, ao lado da cozinha. Eles não deram nenhuma festa (“Nós éramos meio sem graça”, disse Rose), mas eles riram muito.

Os ex-companheiros de equipe do Iowa State Brock Purdy e Breece Hall se abraçam. Eles se enfrentarão na segunda-feira quando os 49ers receberem os Jets para a abertura da temporada. Matthew Pearce/Ícone Sportswire

Rose, dispensado recentemente pelo New Orleans Saints, estará observando seus antigos colegas de quarto enquanto eles começam sua terceira temporada na NFL. Ambos foram recrutados em 2022, Hall na segunda rodada, Purdy no final da sétima, Sr. Irrelevante.

“Eu entrei e saí da liga, então tem sido divertido ter pessoas que você sempre pode assistir”, disse Rose. “O sucesso de Brock tem sido tão legal, como ele se comportou e como ele ainda é o mesmo cara. É revigorante ver, honestamente, neste mundo.

“Breece, não foi nenhuma surpresa. Breece ainda vai ter uma festa de debutante. Não acho que as pessoas saibam do que ele é capaz. É simplesmente incrível ver esses dois caras, porque você viu o trabalho em primeira mão e o tempo que eles investiram nisso.”

2. Sem ressentimentos: O universo do futebol funciona de maneiras misteriosas. O jogador que demitiu Aaron Rodgers na jogada que resultou em uma ruptura do tendão de Aquiles foi Leonard Floyd, do Buffalo Bills — o mesmo Leonard Floyd que assinou com o 49ers na offseason.

Eles se encontram novamente na segunda-feira.

Claramente, Floyd não estava tentando machucar Rodgers na jogada. Rodgers reconhece isso, dizendo: “Espero que ele não se sinta de forma alguma responsável por isso.”

Ele gostou de suas interações em campo com Floyd ao longo dos anos, notando que uma vez ele fingiu dar um soco em Floyd em uma corrida de touchdown, provocou-o sobre isso e então levou uma pancada no peito quando ele tentou de novo. “Obviamente, ele joga em alto nível há muito tempo”, disse Rodgers, “e eu vou gostar de dar um tapinha nele antes do jogo.”

3. O Incrível Lineman Encolhendo: Sem o edge rusher Haason Reddick (holdout), os Jets provavelmente recorrerão a Micheal Clemons (uma partida como titular) para jogar como defensive end na defesa base. Ele não é um pass rusher natural (apenas três sacks em 32 jogos), mas está muito mais elegante do que costumava ser.

Um ano atrás, pediram para Clemons ganhar 30 libras para que ele pudesse deslizar para dentro para o tackle defensivo — uma jogada malfadada. “Em retrospecto, não foi uma boa ideia”, admitiu o técnico Robert Saleh. Clemons não era produtivo, então eles basicamente disseram a ele: “Deixa pra lá”. Ele perdeu o peso e agora está listado com 263 libras.

A esperança é que um Clemons mais magro e rápido possa melhorar seu jogo de pass-rush. Na realidade, o vazio de Reddick — pelo menos em termos de pass-rush — virá principalmente da escolha de primeira rodada de 2023, Will McDonald IV.

4. Rascunho de pedigree: Os Jets abrirão a temporada com seis antigas escolhas de primeira rodada na linha defensiva e oito no geral na defesa, sem incluir Reddick, que continua na lista de reserva/não reportou. Os novatos são o tackle Javon Kinlaw e o end Takkarist McKinley, selecionados pelos 49ers e Atlanta Falcons, respectivamente.

Se Reddick reportar, isso colocará os Jets em companhia rarefeita. Na era do draft comum (desde 1966), apenas 14 times tiveram pelo menos nove ex-primeiros rounds na defesa, de acordo com a Elias Sports.

5. Ausência de Reddick: Algumas pessoas podem estar se perguntando se Reddick vai puxar um Le’Veon Bell e ficar de fora da temporada inteira em uma disputa contratual. Bell fez isso em 2018 com o Pittsburgh Steelers, então assinou com os Jets como um agente livre em 2019.

Mas as situações de Reddick e Bell são como comparar alhos e picaretas.

Bell não tinha contrato com os Steelers; ele tinha a franchise tag e se recusou a assinar a proposta. Reddick tem um ano restante em seu contrato; se ele ficar de fora, ele não recebe crédito pela temporada e seu contrato é encerrado. Em vez de se tornar um agente livre em 2025, seus direitos ainda pertenceriam aos Jets e ele não terá conquistado nada com sua resistência.

6. Secundário caro: Os Jets recompensaram o nickel back Michael Carter II com um contrato de ponta para sua posição (uma extensão de três anos, US$ 30,75 milhões). O cornerback Sauce Gardner, elegível para extensão após a temporada, está caminhando na mesma direção em sua respectiva posição. Onde isso deixa o cornerback DJ Reed, que será um agente livre? Reed disse que está emocionado por Carter, mas seu plano é cumprir seu contrato.

“Vou para a agência livre”, ele disse à ESPN. “Estou focado em apenas cuidar do meu negócio, encarar um jogo de cada vez, finalmente vencer, chegar aos playoffs, fazer um esforço para uma corrida no Super Bowl e então ver o que acontece depois disso.”

7. Abaixo do radar: Os Jets têm três novos titulares na linha ofensiva: Tyron Smith, Morgan Moses e… hum… quem é o terceiro? John Simpson, guarda esquerdo.

Ele tende a ser esquecido, mas é interessante notar que Simpson recebeu elogios não solicitados de Rodgers e Saleh. Rodgers o chamou de “uma das maiores surpresas” no campo de treinamento. Simpson pode acabar sendo um achado de agente livre de baixo custo se puder reduzir suas penalidades. Ele estava entre os líderes da liga na temporada passada com 11, incluindo oito chamadas de retenção.

8. No limite: O defensive end Jermaine Johnson, vindo de uma temporada de sucesso, está mirando alto em 2024: “Quero ser o melhor edge rusher da NFL”. Ele listou três áreas nas quais pode melhorar: eliminar movimentos desperdiçados, desenvolver um plano de pass-rushing para cada jogada e usar mais contra-ataques.

9. Seja forte: Uma coisa que os Jets tentarão estabelecer no ataque é um elemento de resistência no território de pontuação. Isso estava faltando na temporada passada, com base nesta estatística reveladora — eles passaram a bola em 73% de suas jogadas dentro da linha de 10 jardas dos oponentes, a maior taxa da liga desde 2017, de acordo com a ESPN Stats & Information. Com uma linha ofensiva melhorada, e com um corredor como Hall e um grande back como Braelon Allen (235 libras), não há razão para que eles não possam ser um time de corrida física.

10. A Última Palavra: “Independentemente do que acontecer na segunda-feira, se vencermos, a manchete será: ‘Vamos para o Super Bowl’. Se perdermos, [it’s] “Os mesmos Jets de sempre.” — Rodgers sobre a mídia e a reação dos fãs.