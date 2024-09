Brent Venables sobre a transferência de Dillon Gabriel – ‘Não dá para fazer um cara ficar’

Com Oklahoma enfrentando uma mudança inesperada de quarterback, o técnico Brent Venables ofereceu uma visão espontânea na tarde de terça-feira sobre as circunstâncias que cercaram a saída do veterano quarterback Dillon Gabriel do programa no final do ano passado.

Gabriel, um quarterback do sexto ano, passou duas temporadas como center com os Sooners antes de se transferir para Oregon para a campanha de 2024. Dias depois de Oklahoma ter colocado no banco o substituto de Gabriel — o ex-quarterback cinco estrelas Jackson Arnold — na derrota da Semana 4 de sábado para o Tennessee, Venables usou sua entrevista coletiva semanal para dar sua perspectiva sobre a saída de Gabriel para o portal de transferências após a temporada de 2023 e a reunião que a precedeu.

“Você não pode fazer um cara ficar”, disse o técnico do terceiro ano dos Sooners. “O cara está tentando encontrar a próxima coisa; o próximo capítulo para ele. Tenho certeza de que provavelmente houve alguma decepção que [Gabriel] não era mais bem visto na NFL. Ele teve um ano incrível. Ele foi um quarterback fantástico. Mas não expulsamos ninguém ou coisas assim.”

Gabriel, que começou sua carreira na UCF em 2019, lançou para 6.828 jardas e 55 touchdowns em duas temporadas com os Sooners. Ele entrou em sua segunda temporada em Oklahoma no outono passado com planos de entrar no draft da NFL de 2024 antes de liderar os Sooners para um final de 10-2 durante a temporada regular, destacado por uma vitória de virada sobre o Texas em 7 de outubro.

Apesar de uma temporada produtiva em 2023, Gabriel não recebeu notas favoráveis ​​no draft da NFL após sua quinta temporada, um acontecimento que influenciou sua decisão de retornar ao futebol universitário em 2024.

De acordo com Venables, Gabriel pediu uma reunião nos dias seguintes à final da temporada regular de 2023 de Oklahoma contra TCU. Durante a reunião, Venables disse que Gabriel delineou seus planos de entrar no portal de transferência e optar por não participar do confronto do Sooners no Alamo Bowl com o Arizona, citando a saída do coordenador ofensivo Jeff Lebby e o desejo de jogar mais perto de casa entre seus motivos.

“Eu não sabia naquela época que ele não iria para a NFL. … Eu nem sabia que tinha que lutar essa luta”, disse Venables. “Eu nem percebi que você estava considerando voltar. E ele disse: ‘Sim, mas eu só quero ficar mais perto de casa’. Nós nos abraçamos e apertamos as mãos. Ele estava um pouco emocionado e eu também. Foi tudo muito bom e positivo.”

Gabriel, que é do Havaí, lançou para 914 jardas e seis touchdowns sem nenhuma interceptação pelos invictos Ducks nesta temporada.

As circunstâncias de sua saída de Oklahoma voltaram à tona esta semana, com os Sooners em meio a uma turbulência na posição de quarterback.

A saída de Gabriel em dezembro passado abriu caminho para Arnold, um prospecto cobiçado, entrar no centro neste outono. Arnold fez sua primeira partida na carreira no Alamo Bowl de 2023, terminando 26 de 45 passes para 361 jardas com dois touchdowns e três interceptações em uma derrota de 38-24 para o Arizona. Arnold começou os quatro primeiros jogos de sua segunda temporada neste outono antes de ser colocado no banco na Semana 4 após começar 7 de 16 para 54 jardas com três turnovers em uma derrota de 25-15 para o Tennessee no sábado.

Durante seu programa para treinadores “Sooner Sports Talk” na segunda-feira, Venables confirmou que os Sooners começariam com o quarterback calouro Michael Hawkins Jr. em Auburn na Semana 5.

“Eu expressei a Jackson que este é um momento”, disse Venables na terça-feira. “Jackson vai ter um futuro e uma carreira incríveis. Ele vai jogar este jogo [for] por muito tempo. Tudo isso vai se resolver no devido tempo.”

Após substituir Arnold antes do intervalo contra o Tennessee, Hawkins terminou 11 de 18 com 132 jardas e um touchdown para ir com 22 jardas corridas em seu tempo de jogo mais significativo. O calouro de 6 pés e 1 polegada e 196 libras fará sua primeira partida na carreira no sábado, quando Oklahoma visita Auburn (15h30 horário do leste dos EUA, ABC).

“Talvez isso nos dê uma chance melhor de seguir em frente”, disse Venables. “Eu acredito em Mike. Fiz esse anúncio por vários motivos. Certamente não queria que uma decisão como essa pairasse sobre a cabeça de ninguém. Temos que melhorar.”