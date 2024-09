Brett Favre diz que o diagnóstico de Parkinson veio em janeiro, após lutas com o braço direito

Brett Favre encomendado TMZ Esportes ele foi diagnosticado com doença de Parkinson no início de janeiro… depois que começou a ter problemas para usar o braço e a mão direitos.

O quarterback do Hall da Fama nos fez as revelações no final de agosto, enquanto discutia vários tópicos de futebol. Na época, ele solicitou que não denunciássemos o caso, mas, depois de tornar público seu diagnóstico durante uma audiência no Capitólio, na terça-feira, ele nos deu permissão para executá-lo.